JP: Сувалкский коридор обозначил необходимость пересмотра Евросоюзом своей безопасности

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Возможность военного конфликта между странами НАТО и Россией обсуждалась многими аналитиками.
Рассматривая различные возможные сценарии действий, эксперты не раз отмечали о том, что для европейских стран важно держать контроль над Сувалкским коридором. И об этом снова пишет издание Jyllands-Posten, передает ИноСМИ.
Польша может стать плацдармом, который будет использоваться Россией для вторжения в Европу, поскольку ее дорожная инфраструктура удобна и для танковых батальонов, и для пехотных дивизий.
Поляки активно развивают свою армию, хотя власти не всегда могут выделить для этого финансирование в тех объемах, которые ожидают военные. Тем не менее, обеспечение польской армии вооружением по стандартам НАТО позволило серьезно усилить обороноспособность страны. Но даже этого мало, чтобы на равных противостоять РФ. Как показали расчеты, в случае наступления, Россия может захватить Польшу за 5 дней. Об этом свидетельствуют результаты командно-штабных учений, которые проводились Генштабом польской армии в 2020 году.
Проведение Россией и Белоруссией учений «Запад-2021» лишь доказало, что НАТО будет очень сложно противостоять России на восточном направлении. Российские ракеты могут долететь от Калининграда до Копенгагена за 30 минут, и пока силы ПВО будут брошены на защиту от ракетного удара, российские дивизии могут прорваться через Сувалскский коридор, разделив НАТО на две части.
Как раз Сувалкский коридор, по мнению экспертов, является наиболее уязвимой точкой обороны Польши и Дании. Поэтому для них, и для других стран Балтии важно позаботиться о его безопасности. И этот вопрос, уверены западные аналитики, сейчас стоит как никогда остро, учитывая усиление Балтийского флота в том числе за счет новых подводных лодок класса «Варшавянка», которые считаются одними из самых скрытных в мире.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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