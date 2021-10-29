Baijiahao: РФ случайно раскрыла замыслы НАТО против Китая

Сегодня, 16:29

0

Image 16+
Baijiahao: РФ случайно раскрыла замыслы НАТО против Китая

Россия благодаря своей жесткой реакции случайно раскрыла замыслы НАТО против Китая, сообщают авторы китайского портала Baijiahao.

Они напоминают о том, что отношения Запада и Москвы были сложными еще с 2008 года, а в последние годы вообще приходится говорить только о провокациях да полном охлаждении.

Впрочем, отмечают в Поднебесной, недавнее поведение РФ, которая объявила о приостановке работы своего представительства при Альянсе, целиком и полностью спровоцировано военно-политическим блоком.

«Ответ Москвы на действия НАТО ненароком выявил антикитайские планы Североатлантического альянса», – полагают китайские аналитики.

Они имеют в виду заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Москва и Пекин не должны рассматриваться как «односторонние угрозы». Сделано оно было сразу после решительного шага РФ, связанного с приостановкой работы представительства при Альянсе.

«Иными словами, НАТО намерено иметь дело сразу с обеими странами-союзниками – Россией и Китаем», – цитирует китайских авторов ПолитРоссия в переводе.

В заключение в Поднебесной напоминают, что как в Штатах, так и в зависимом от них НАТО на первый план сейчас выносятся антироссийские идеи. Яркое подтверждение этому - недавние визиты главы Пентагона Ллойда Остина в Украину и Грузию.

Антикитайская стратегия НАТО, по мнению аналитиков  КРН, состоит в том, чтобы «объединить» Пекин и Москву в общего врага.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Baijiahao: РФ случайно раскрыла замыслы НАТО против Китая

Сегодня, 16:29

Турция намерена присвоить половину Черного моря в рамках концепции «Голубая Родина»

Вчера, 13:19

Onet: Реформы польской армии не приблизят Варшаву к победе над Россией

29-10-2021, 13:44

Борис Рожин заявил, что борьба за Крым быстро перейдет в ядерную войну

27-10-2021, 22:44

Полковник запаса Жилин рассказал о гибридной войне между Россией и США

27-10-2021, 11:14

Die Welt: жители Германии поддерживают президента РФ Путина в борьбе за «Северный поток-2»

27-10-2021, 07:24

Правительство Германии назвало сценарий ядерной атаки на Россию необходимым

26-10-2021, 20:24

Washington Post призвала США начать переговоры с Россией и Китаем по гиперзвуковому оружию

24-10-2021, 22:49

Baijiahao: Россия пошла на безжалостный шаг в отношении доллара

22-10-2021, 22:59

Норвежское Nettavisen назвало приезд Лаврова в Тромсе «визитом русского медведя»

22-10-2021, 10:39

Die Welt: речь премьера Польши в Европарламенте прервали упоминанием Владимира Путина

22-10-2021, 09:24

19FortyFive: НАТО ждут проблемы в случае войны с Россией

19-10-2021, 16:54

Кедми: бездарные действия руководства НАТО способствуют укреплению армии России

19-10-2021, 16:09

19Fortyfive: интеграция России и Белоруссии приведет к сдвигу границ НАТО

19-10-2021, 11:54

Al Arab: если США, Россия и КНР поделят сферы влияния, мир избежит атомной войны

19-10-2021, 07:59

Ярослав Качиньский: Россия ведет против Польши многоступенчатую войну

18-10-2021, 15:04

Издание The Atlantic: США стали политическим банкротом, окончательно испортив свою репутацию

18-10-2021, 12:29

Политолог Рар: Новая правящая коалиция ФРГ будет проамериканской

17-10-2021, 12:29

The American Conservative: США превращаются в слишком амбициозную империю

16-10-2021, 22:09

Политолог Абзалов: Польша подбила Европу выстрелить себе в ногу и неожиданно обогатила Россию

15-10-2021, 21:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Издание Sohu одной фразой описало последствия ядерного удара США по Крыму

Издание Sohu одной фразой описало последствия ядерного удара США по Крыму

28-10-2021, 18:19

0

Аналитики китайского обозревателя «Sohu» спрогнозировали последствия вероятной ядерной атаки США по территории Крыма....

Подробнее
Турция намерена присвоить половину Черного моря в рамках концепции «Голубая Родина»

Турция намерена присвоить половину Черного моря в рамках концепции «Голубая Родина»

Вчера, 13:19

0

Турецкий президент Эрдоган давно вынашивает планы по возрождению Османской Империи. С приходом его к власти Турция...

Подробнее
ВС Украины начали нести серьезные потери на Донбассе

ВС Украины начали нести серьезные потери на Донбассе

Вчера, 09:14

0

Украинские военные несут серьезные потери на Донбассе после продвижения их вглубь территории самопровозглашенной...

Подробнее
Адвокат Стараче заявил, что никто не может быть принужден к вакцинации

Адвокат Стараче заявил, что никто не может быть принужден к вакцинации

28-10-2021, 22:24

0

После того, как в Италии были сильно ужесточены ограничения, связанные с заболеваниями на вирус SARS-CoV-2, в этой...

Подробнее
Теледоктор Елена Малышева рассказала о том, кому лучше не торопиться с ревакцинацией

Теледоктор Елена Малышева рассказала о том, кому лучше не торопиться с ревакцинацией

28-10-2021, 20:14

0

Известная телеведущая и врач Елена Малышева разъяснила что делать людям, которые вакцинировались, но все равно...

Подробнее
Турция обвинила РФ в бегстве российских военных от турецких войск в Сирии

Турция обвинила РФ в бегстве российских военных от турецких войск в Сирии

29-10-2021, 09:34

0

После вывода из сирийских Таль-Рафата и Айн-Иссы российских сил, Турция обвинила российских военных в бегстве....

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В Госдуме проголосовали за повышение пенсий неработающим пенсионерам на 5,9%

В Госдуме проголосовали за повышение пенсий неработающим пенсионерам на 5,9%

29-10-2021, 14:14

0

Депутаты Государственной Думы России во время пленарного заседания вчера проголосовали за принятие бюджета Пенсионного...

Подробнее
По 14 000 рублей «придет» каждому: ПФР обрадовал россиян

По 14 000 рублей «придет» каждому: ПФР обрадовал россиян

29-10-2021, 14:09

0

Со следующего, 2022-го года, Пенсионный фонд России начнет присылать гражданам в России старше 45 лет уведомления об их...

Подробнее
В Красноярске мошенник ударил ножом в лицо полицейского при задержании

В Красноярске мошенник ударил ножом в лицо полицейского при задержании

29-10-2021, 10:49

0

Житель Красноярска, подозреваемый в мошенничестве, ударил ножом в лицо полицейского, который пытался его задержать. Как...

Подробнее
Onet: Реформы польской армии не приблизят Варшаву к победе над Россией

Onet: Реформы польской армии не приблизят Варшаву к победе над Россией

29-10-2021, 13:44

0

Польское издание Onet раскритиковало представленный властями страны новый законопроект «Об обороне отечества», в...

Подробнее