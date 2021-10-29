Baijiahao: РФ случайно раскрыла замыслы НАТО против Китая

Издание Sohu одной фразой описало последствия ядерного удара США по Крыму
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Россия благодаря своей жесткой реакции случайно раскрыла замыслы НАТО против Китая, сообщают авторы китайского портала Baijiahao.
Они напоминают о том, что отношения Запада и Москвы были сложными еще с 2008 года, а в последние годы вообще приходится говорить только о провокациях да полном охлаждении.
Впрочем, отмечают в Поднебесной, недавнее поведение РФ, которая объявила о приостановке работы своего представительства при Альянсе, целиком и полностью спровоцировано военно-политическим блоком.
«Ответ Москвы на действия НАТО ненароком выявил антикитайские планы Североатлантического альянса», – полагают китайские аналитики.
Они имеют в виду заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Москва и Пекин не должны рассматриваться как «односторонние угрозы». Сделано оно было сразу после решительного шага РФ, связанного с приостановкой работы представительства при Альянсе.
«Иными словами, НАТО намерено иметь дело сразу с обеими странами-союзниками – Россией и Китаем», – цитирует китайских авторов ПолитРоссия в переводе.
В заключение в Поднебесной напоминают, что как в Штатах, так и в зависимом от них НАТО на первый план сейчас выносятся антироссийские идеи. Яркое подтверждение этому - недавние визиты главы Пентагона Ллойда Остина в Украину и Грузию.
Антикитайская стратегия НАТО, по мнению аналитиков КРН, состоит в том, чтобы «объединить» Пекин и Москву в общего врага.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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