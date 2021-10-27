Турция намерена присвоить половину Черного моря в рамках концепции «Голубая Родина»

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Турецкий президент Эрдоган давно вынашивает планы по возрождению Османской Империи. С приходом его к власти Турция перестала бояться открыто заявлять о своих интересах и навязывать соседям правила геополитической игры. Недавно турецкое издание Yeni Safak опубликовало материал, в котором говорится о доктрине «Голубая родина». Эта концепция представляет собой заявку на пересмотр баланса военно-морских сил в Черном море. В рамках «Голубой Родины» Анкара планирует взять под свой контроль 462 тысячи квадратных километров морской глади.
В публикации также сказано, что Турция построила тринадцать оптоэлектронных башен, чтобы контролировать Эгейское и Мраморное моря. Таким образом, Анкара сможет отслеживать ситуацию в районе греческих берегов. Помимо этого Турция пытается контролировать и Черное море.
Вроде бы морские притязания Эрдогана затрагивают интересы Греции и Кипра, но с учетом «принципа справедливости», объявленного бывшим командующим Военно-морскими силами Турции контр-адмиралом Джихадом Яйджи, морская граница Турции теперь проходит в 150 км от Сочи.
Если доктрина «Голубая Родина» будет реализована, то у Анкары появится возможность с помощью оптоэлектронных башен отслеживать обстановку в районе резиденции российского президента «Бочаров ручей» в Сочи. По сути, Турция хочет заявить о себе как о великой морской державе, поэтому будет усиливать свои ВМС, пишет svpressa.ru.
Сегодня невозможно предположить, как будут развиваться отношения России и Турции, так как сложившаяся ситуация снижает степень безопасности как военных, так и гражданских активов российского черноморского побережья.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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