Польское издание Onet раскритиковало представленный властями страны новый законопроект «Об обороне отечества», в котором Россия названа потенциальным противником. Авторами оборонной инициативы стали Ярослав Качиньский и Мариуш Блащак. Законопроект предполагает увеличение оборонного бюджета и численности ВС до 250 тыс. военных и 50 тыс. резервистов.

Как отмечает издание, Польша не имеет шансов на победу над Россией из-за отсутствия финансовых влияний и внеплановых военных маневров. Автор публикации Витольд Юраш указал на элементы, позволившие российской армии нарастить военный потенциал. Речь идет об увеличении военных расходов, регулярных учениях и реформах, в рамках которых были ликвидированы неэффективные подразделения. А Варшава не устраивает маневров, теряет союзников и не содержит армию должным образом, пишет inosmi.ru .

Как пишет Юраш, из-за скудного бюджета Варшава проводит модернизацию вхолостую. Руководство Польши не учитывает важные аспекты при построении плана обороны. Сравнение польских и российских возможностей не оставляет иллюзий по поводу исхода военного столкновения, отмечает автор публикации. Он также добавляет, что громкие заявления Качиньского вселяет тревогу.

Ранее глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский обвинил Россию в ведении многоступенчатой гибридной войны против его страны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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