Washington Post призвала США начать переговоры с Россией и Китаем по гиперзвуковому оружию
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Если вдруг разразится широкомасштабный военный конфликт за владение территорией Крымского полуострова, подобная война весьма быстро из обычной превратится в ядерную со всеми вытекающими последствиями. Такое предположение представил пользователям аналитик в военной сфере Борис Рожин. Так эксперт прокомментировал возможные перспективы будущей войны за Крым.
Политолог уверен, что ряд ближайших лет военный блок НАТО посвятит тому, чтобы использовать территорию Украины в качестве плацдарма для деятельности, направленной против Российской Федерации, пишет издание ForPost. В этой схеме, разработанной натовскими военными стратегами, Киеву будет отведена роль «инструмента» для достижения целей Запада и США. Североатлантический альянс планирует дислоцировать в этой стране ряд собственных военных баз. Одновременно будет налажено обучение военнослужащих ВСУ, чтобы эффективно противодействовать Москве. Рожин не исключает провокаций в Черноморском регионе, высока вероятность развития агентурной сети в Крыму.
Отобрать полуостров без использования силы, настаивает эксперт, военный блок НАТО не сможет. Если же дело дойдет до конфликта, то есть риск использования ядерного оружия. На такой сценарий в альянсе не готовы, поэтому пойдут по пути эксплуатации Украины. Будут организовываться провокации и давление на полуостров. В итоге «война» за Крым приобретет гибридный характер.
Ранее, если случится конфликт с Российской Федерацией, британцы пригрозили захватить полуостров Крым.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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