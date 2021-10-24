Борис Рожин заявил, что борьба за Крым быстро перейдет в ядерную войну

Сегодня, 22:44

0

Image 16+
Борис Рожин заявил, что борьба за Крым быстро перейдет в ядерную войну

Если вдруг разразится широкомасштабный военный конфликт за владение территорией Крымского полуострова, подобная война весьма быстро из обычной превратится в ядерную со всеми вытекающими последствиями. Такое предположение представил пользователям аналитик в военной сфере Борис Рожин. Так эксперт прокомментировал возможные перспективы будущей войны за Крым. 

Политолог уверен, что ряд ближайших лет военный блок НАТО посвятит тому, чтобы использовать территорию Украины в качестве плацдарма для деятельности, направленной против Российской Федерации, пишет издание ForPost. В этой схеме, разработанной натовскими военными стратегами, Киеву будет отведена роль «инструмента» для достижения целей Запада и США. Североатлантический альянс планирует дислоцировать в этой стране ряд собственных военных баз. Одновременно будет налажено обучение военнослужащих ВСУ, чтобы эффективно противодействовать Москве. Рожин не исключает провокаций в Черноморском регионе, высока вероятность развития агентурной сети в Крыму. 

Отобрать полуостров без использования силы, настаивает эксперт, военный блок НАТО не сможет. Если же дело дойдет до конфликта, то есть риск использования ядерного оружия. На такой сценарий в альянсе не готовы, поэтому пойдут по пути эксплуатации Украины. Будут организовываться провокации и давление на полуостров. В итоге «война» за Крым приобретет гибридный характер. 

Ранее, если случится конфликт с Российской Федерацией, британцы пригрозили захватить полуостров Крым.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Полковник запаса Жилин рассказал о гибридной войне между Россией и США

Сегодня, 11:14

Die Welt: жители Германии поддерживают президента РФ Путина в борьбе за «Северный поток-2»

Сегодня, 07:24

Правительство Германии назвало сценарий ядерной атаки на Россию необходимым

Вчера, 20:24

Washington Post призвала США начать переговоры с Россией и Китаем по гиперзвуковому оружию

24-10-2021, 22:49

Baijiahao: Россия пошла на безжалостный шаг в отношении доллара

22-10-2021, 22:59

Норвежское Nettavisen назвало приезд Лаврова в Тромсе «визитом русского медведя»

22-10-2021, 10:39

Die Welt: речь премьера Польши в Европарламенте прервали упоминанием Владимира Путина

22-10-2021, 09:24

19FortyFive: НАТО ждут проблемы в случае войны с Россией

19-10-2021, 16:54

Кедми: бездарные действия руководства НАТО способствуют укреплению армии России

19-10-2021, 16:09

19Fortyfive: интеграция России и Белоруссии приведет к сдвигу границ НАТО

19-10-2021, 11:54

Al Arab: если США, Россия и КНР поделят сферы влияния, мир избежит атомной войны

19-10-2021, 07:59

Ярослав Качиньский: Россия ведет против Польши многоступенчатую войну

18-10-2021, 15:04

Издание The Atlantic: США стали политическим банкротом, окончательно испортив свою репутацию

18-10-2021, 12:29

Политолог Рар: Новая правящая коалиция ФРГ будет проамериканской

17-10-2021, 12:29

The American Conservative: США превращаются в слишком амбициозную империю

16-10-2021, 22:09

Политолог Абзалов: Польша подбила Европу выстрелить себе в ногу и неожиданно обогатила Россию

15-10-2021, 21:44

Косырев: «США порвали в клочья еще и Китай»

15-10-2021, 11:59

Журналисты «РИА Новости» рассказали, чем грозит новая власть в Чехии для России

15-10-2021, 00:09

Издание Carnegie Europe написало о высокой цене непредсказуемой политики Турции

14-10-2021, 22:49

Посол Украины потребовал от немецких властей активнее продвигать его страну в ЕС

14-10-2021, 13:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Washington Post призвала США начать переговоры с Россией и Китаем по гиперзвуковому оружию

Washington Post призвала США начать переговоры с Россией и Китаем по гиперзвуковому оружию

24-10-2021, 22:49

0

В последние годы Военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов Америки допустил существенное отставание по...

Подробнее
В Минздраве заявили, что пик четвертой волны коронавируса COVID-19 пока не достигнут

В Минздраве заявили, что пик четвертой волны коронавируса COVID-19 пока не достигнут

25-10-2021, 18:54

0

Российская Федерация в настоящий момент пока не подошла к пику 4-й волны заболеваний вирусом SARS-CoV-2. Такую...

Подробнее
Врач-терапевт Чернышова перечислила заболевания, при которых нужно воздержаться от COVID-вакцинации

Врач-терапевт Чернышова перечислила заболевания, при которых нужно воздержаться от COVID-вакцинации

25-10-2021, 08:49

0

Вакцинация – это наиболее эффективный способ защититься от COVID-19. В тоже время, вакцинироваться от коронавирусной...

Подробнее
Российские военные заставили турецкую армию немедленно отступить на севере Сирии

Российские военные заставили турецкую армию немедленно отступить на севере Сирии

Вчера, 15:59

0

Российские военные на севере Сирии остановили наступление турецких войск и вынудили их отступить. Такую информацию в...

Подробнее
Лечащий врач сказал заразившейся коронавирусом россиянке, что она заболела от прививки

Лечащий врач сказал заразившейся коронавирусом россиянке, что она заболела от прививки

25-10-2021, 11:39

0

На странице уральского врача Александра Соловьева пользовательница под ником Miranda Valentino оставила комментарий, из...

Подробнее
Вирусолог МГУ Скулачев назвал людей, кто перенесет дельта-штамм бессимптомно

Вирусолог МГУ Скулачев назвал людей, кто перенесет дельта-штамм бессимптомно

25-10-2021, 18:19

0

Чрезвычайно мощный иммунитет, присущий организму некоторых людей, способен создать такие условия, что вирус SARS-CoV-2...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В центре им. Гамалеи рассказали, что моментально выдает «липовую» вакцинацию

В центре им. Гамалеи рассказали, что моментально выдает «липовую» вакцинацию

Вчера, 11:34

0

Статистику по заболевшим коронавирусом после вакцинации в нашей стране в большинстве своем «дают» люди, которые на...

Подробнее
Эксперт заявил о нестыковках в статистике по заболеваемости коронавирусом в России

Эксперт заявил о нестыковках в статистике по заболеваемости коронавирусом в России

25-10-2021, 12:19

0

Официальная статистика по заболеваемости и смертности от коронавируса в России не стала надежнее и достовернее. Такое...

Подробнее
В ПФР уточнили средний размер накопительной пенсии в 2022 году

В ПФР уточнили средний размер накопительной пенсии в 2022 году

Вчера, 09:59

0

Пенсионный фонд России сообщил о том, каким будет средний размер накопительной пенсии в 2022 году. Так, в ПФР сообщили,...

Подробнее
Профессор Чуланов: Вероятность летального исхода при дельта-штамме коронавируса возрастает на 132%

Профессор Чуланов: Вероятность летального исхода при дельта-штамме коронавируса возрастает на 132%

25-10-2021, 20:09

0

По словам профессора Владимира Чуланова "дельта"-штамм способен увеличивать вероятность смертности на 132%. Именно...

Подробнее