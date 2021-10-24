Полковник запаса Жилин рассказал о гибридной войне между Россией и США

Военный обозреватель Александр Жилин заявил, что Россия и Соединенные Штаты ведут между собой идеологическую войну. Полковник запаса отмечает, что речь идет о гибридной войне. При этом эксперт исключил применение сторонами ядерного оружия, так как считает подобное бессмысленностью, поскольку в случае ядерного удара территория противника будет полностью непригодна для жизни. Более того, ведение такой войны - это дорого. Поэтому ядерное оружие является фактором сдерживания, пишет ura.news .

Эксперт задает вопрос: зачем мы реформировали российское образование по западному образцу и зачем нам ЕГЭ? Хочешь окончательно победить противника, воспитай его детей, резюмировал Жилин.

В свою очередь военный эксперт Дмитрий Литовкин рассказал, что со стороны Германии уже была предпринята попытка угрозы России ядерным оружием. В этой связи он упомянул высказывание министра обороны ФРГ Крамп-Карренбауэр о средствах сдерживания российской угрозы. В частности, она сказала блок НАТО готов использовать средства, которые имели бы сдерживающий эффект в отношении Москвы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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