Полковник запаса Жилин рассказал о гибридной войне между Россией и США

Врач Евдокимова рассказала гражданам в РФ, как ухудшить протекание коронавируса COVID-19
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Военный обозреватель Александр Жилин заявил, что Россия и Соединенные Штаты ведут между собой идеологическую войну. Полковник запаса отмечает, что речь идет о гибридной войне. При этом эксперт исключил применение сторонами ядерного оружия, так как считает подобное бессмысленностью, поскольку в случае ядерного удара территория противника будет полностью непригодна для жизни. Более того, ведение такой войны - это дорого. Поэтому ядерное оружие является фактором сдерживания, пишет ura.news.
Эксперт задает вопрос: зачем мы реформировали российское образование по западному образцу и зачем нам ЕГЭ? Хочешь окончательно победить противника, воспитай его детей, резюмировал Жилин.
В свою очередь военный эксперт Дмитрий Литовкин рассказал, что со стороны Германии уже была предпринята попытка угрозы России ядерным оружием. В этой связи он упомянул высказывание министра обороны ФРГ Крамп-Карренбауэр о средствах сдерживания российской угрозы. В частности, она сказала блок НАТО готов использовать средства, которые имели бы сдерживающий эффект в отношении Москвы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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