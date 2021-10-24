Лидер немецкой партии «Зеленых» Анналена Бербок может потерять авторитет из-за своей политической позиции против президента России Владимира Путина.

«Владимир Путин пользуется доверием у широких народных масс Германии», — пишут авторитетные немецкие издания.

Именно поэтому журналисты уверенны в успехе России в борьбе за немецкие газохранилища.

Немецкие СМИ подвергли критике Анналену Бербок. Они уверенны, что ее агрессивная настроенность в отношении «Северного потока — 2», всего лишь уловка для того, чтобы сесть в кресло министра иностранных дел.

«Путин смог убедить жителей Германии, что трансбалтийский газопровод принесет им пользу. В такой ситуации немецкие политики, выступающие против России, могут лишиться поддержки немцев», - подчеркивают журналисты.

Запуск «Северного потока — 2» повлечет очень большие перемены на рынке энергоресурсов Европы. По словам Тимоти Эша, экономиста из Британии, сразу же после того, как голубое топливо отправится из России в ФРГ по «Северному потоку - 2», цен на него немедленно упадет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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