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Лидер немецкой партии «Зеленых» Анналена Бербок может потерять авторитет из-за своей политической позиции против президента России Владимира Путина.
«Владимир Путин пользуется доверием у широких народных масс Германии», — пишут авторитетные немецкие издания.
Именно поэтому журналисты уверенны в успехе России в борьбе за немецкие газохранилища.
Немецкие СМИ подвергли критике Анналену Бербок. Они уверенны, что ее агрессивная настроенность в отношении «Северного потока — 2», всего лишь уловка для того, чтобы сесть в кресло министра иностранных дел.
«Путин смог убедить жителей Германии, что трансбалтийский газопровод принесет им пользу. В такой ситуации немецкие политики, выступающие против России, могут лишиться поддержки немцев», - подчеркивают журналисты.
Запуск «Северного потока — 2» повлечет очень большие перемены на рынке энергоресурсов Европы. По словам Тимоти Эша, экономиста из Британии, сразу же после того, как голубое топливо отправится из России в ФРГ по «Северному потоку - 2», цен на него немедленно упадет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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