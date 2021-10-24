Die Welt: жители Германии поддерживают президента РФ Путина в борьбе за «Северный поток-2»

Сегодня, 07:24

0

Image 16+
Die Welt: жители Германии поддерживают президента РФ Путина в борьбе за «Северный поток-2»
Лидер немецкой партии «Зеленых» Анналена Бербок

Лидер немецкой партии «Зеленых» Анналена Бербок может потерять авторитет из-за своей политической позиции против президента России Владимира Путина.

«Владимир Путин пользуется доверием у широких народных масс Германии», — пишут авторитетные немецкие издания.

Именно поэтому журналисты уверенны в успехе России в борьбе за немецкие газохранилища.

Немецкие СМИ подвергли критике Анналену Бербок. Они уверенны, что ее агрессивная настроенность в отношении «Северного потока — 2», всего лишь уловка для того, чтобы сесть в кресло министра иностранных дел.

«Путин смог убедить жителей Германии, что трансбалтийский газопровод принесет им пользу. В такой ситуации немецкие политики, выступающие против России, могут лишиться поддержки немцев», - подчеркивают журналисты.

Запуск «Северного потока — 2» повлечет очень большие перемены на рынке энергоресурсов Европы. По словам Тимоти Эша, экономиста из Британии, сразу же после того, как голубое топливо отправится из России в ФРГ по «Северному потоку - 2», цен на него немедленно упадет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Полковник запаса Жилин рассказал о гибридной войне между Россией и США

Сегодня, 11:14

Die Welt: жители Германии поддерживают президента РФ Путина в борьбе за «Северный поток-2»

Сегодня, 07:24

Правительство Германии назвало сценарий ядерной атаки на Россию необходимым

Вчера, 20:24

Washington Post призвала США начать переговоры с Россией и Китаем по гиперзвуковому оружию

24-10-2021, 22:49

Baijiahao: Россия пошла на безжалостный шаг в отношении доллара

22-10-2021, 22:59

Норвежское Nettavisen назвало приезд Лаврова в Тромсе «визитом русского медведя»

22-10-2021, 10:39

Die Welt: речь премьера Польши в Европарламенте прервали упоминанием Владимира Путина

22-10-2021, 09:24

19FortyFive: НАТО ждут проблемы в случае войны с Россией

19-10-2021, 16:54

Кедми: бездарные действия руководства НАТО способствуют укреплению армии России

19-10-2021, 16:09

19Fortyfive: интеграция России и Белоруссии приведет к сдвигу границ НАТО

19-10-2021, 11:54

Al Arab: если США, Россия и КНР поделят сферы влияния, мир избежит атомной войны

19-10-2021, 07:59

Ярослав Качиньский: Россия ведет против Польши многоступенчатую войну

18-10-2021, 15:04

Издание The Atlantic: США стали политическим банкротом, окончательно испортив свою репутацию

18-10-2021, 12:29

Политолог Рар: Новая правящая коалиция ФРГ будет проамериканской

17-10-2021, 12:29

The American Conservative: США превращаются в слишком амбициозную империю

16-10-2021, 22:09

Политолог Абзалов: Польша подбила Европу выстрелить себе в ногу и неожиданно обогатила Россию

15-10-2021, 21:44

Косырев: «США порвали в клочья еще и Китай»

15-10-2021, 11:59

Журналисты «РИА Новости» рассказали, чем грозит новая власть в Чехии для России

15-10-2021, 00:09

Издание Carnegie Europe написало о высокой цене непредсказуемой политики Турции

14-10-2021, 22:49

Посол Украины потребовал от немецких властей активнее продвигать его страну в ЕС

14-10-2021, 13:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Врач Евдокимова рассказала гражданам в РФ, как ухудшить протекание коронавируса COVID-19

Врач Евдокимова рассказала гражданам в РФ, как ухудшить протекание коронавируса COVID-19

24-10-2021, 13:09

0

Специалист по медицине профилактики Мария Евдокимова на страницах собственного аккаунта Инстаграм опубликовала...

Подробнее
Россияне с поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса становятся пациентами «красных зон»

Россияне с поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса становятся пациентами «красных зон»

24-10-2021, 14:54

0

В «красных зонах» инфекционных больниц оказывается все больше вакцинированных пациентов, делятся своими наблюдениями...

Подробнее
Гражданам РФ рассказали, кому можно официально оформить медотвод от вакцинации против коронавируса

Гражданам РФ рассказали, кому можно официально оформить медотвод от вакцинации против коронавируса

24-10-2021, 15:24

0

Вакцинация остается самым действенным инструментом для того, чтобы защитить себя от коронавируса в тяжелой форме и...

Подробнее
Челябинец две недели ждет результат теста на коронавирус

Челябинец две недели ждет результат теста на коронавирус

24-10-2021, 13:34

0

Житель Челябинска не знает, чем болеет. Он регулярно ходит в больницу, где ему продлевают больничный. Тест на...

Подробнее
Reuters: после вакцинации от коронавируса COVID-19 умирают только пожилые и больные

Reuters: после вакцинации от коронавируса COVID-19 умирают только пожилые и больные

24-10-2021, 13:44

0

Ученые из Италии выяснили, что после полной вакцинации риск умереть в случае заражения коронавирусом остается у пожилых...

Подробнее
Washington Post призвала США начать переговоры с Россией и Китаем по гиперзвуковому оружию

Washington Post призвала США начать переговоры с Россией и Китаем по гиперзвуковому оружию

24-10-2021, 22:49

0

В последние годы Военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов Америки допустил существенное отставание по...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

The Guardian: отказавшиеся привиться против COVID-19 люди заболевают повторно чаще

The Guardian: отказавшиеся привиться против COVID-19 люди заболевают повторно чаще

24-10-2021, 13:39

0

Ученые подсчитали, с какой частотой могут возникать повторные заражения коронавирусом среди непривитых, сообщает...

Подробнее
В Минздраве заявили, что пик четвертой волны коронавируса COVID-19 пока не достигнут

В Минздраве заявили, что пик четвертой волны коронавируса COVID-19 пока не достигнут

25-10-2021, 18:54

0

Российская Федерация в настоящий момент пока не подошла к пику 4-й волны заболеваний вирусом SARS-CoV-2. Такую...

Подробнее
Врач-терапевт Чернышова перечислила заболевания, при которых нужно воздержаться от COVID-вакцинации

Врач-терапевт Чернышова перечислила заболевания, при которых нужно воздержаться от COVID-вакцинации

25-10-2021, 08:49

0

Вакцинация – это наиболее эффективный способ защититься от COVID-19. В тоже время, вакцинироваться от коронавирусной...

Подробнее
Российские военные заставили турецкую армию немедленно отступить на севере Сирии

Российские военные заставили турецкую армию немедленно отступить на севере Сирии

Вчера, 15:59

0

Российские военные на севере Сирии остановили наступление турецких войск и вынудили их отступить. Такую информацию в...

Подробнее