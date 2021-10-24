Правительство Германии назвало сценарий ядерной атаки на Россию необходимым

В Бундесвере прозвучали заявления о возможности ядерного удара по России. Некоторое время назад министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о ядерном сдерживании и возможном использовании ядерного вооружения против Москвы.

В частности, она сказала, что надо дать России понять, что страны НАТО готовы применить такое оружие, чтобы это послужило сдерживающим фактором и ни у кого не возникло желание атаковать партнеров альянса. Выступая 25 октября на правительственной конференции в Берлине, пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что есть необходимость поддерживать ядерный потенциал в рамках НАТО до тех пор, пока некоторые государства принимают подобное оружие как средство военного конфликта. Этими словами Зайберт ответил на критику заявлений министра обороны о ядерном сдерживании.

Однако не все немецкие политики в восторге от подобных высказываний. Так, лидер парламентской группы СДПГ Рольф Мютцених назвал слова политика ХДС безответственными.

Мютцених расценил эти заявления как попытку повлиять на повестку следующего правительства, где партия СДПГ, которая придерживается пацифистских взглядов, займет гораздо более сильные позиции.

Между тем НАТО продолжает размещать свою инфраструктуру все ближе к российским рубежам и вовлекать в орбиту своего влияния соседние государства. Ранее Владимир Путин призвал относиться серьезно к тому, что Украину все же могут принять в НАТО, так как никаких гарантий, что этого не произойдет, нет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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