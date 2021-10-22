Washington Post призвала США начать переговоры с Россией и Китаем по гиперзвуковому оружию

В последние годы Военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов Америки допустил существенное отставание по разработке, освоению, производству современных видов вооружений, в частности, гиперзвукового оружия. В то же время, главные конкуренты Америки в гонке вооружений — Россия и Китай добились в данной сфере значительных успехов, опередив США и Запад на много лет вперед, пишет онлайн издание ИноСМИ.

В связи с этим сегодня опубликована редакционная статья в газете Washington Post. Материал полностью посвящен гиперзвуковому оружию. Известно, что Соединенные Штаты Америки не могут освоить данный перспективный вид этого поистине революционного вооружения. Такие программы по освоению гиперзвука намечены в настоящее время тремя крупнейшими государствами планеты: Китаем, США, Россией. Не секрет, что в российском и китайском вариантах боевого исполнения оно является весьма серьезной угрозой для Соединенных Штатов Америки.

Главной конструктивной особенностью гиперзвука является не скорость, как было принято ранее, а новые принципы маневренности. Гиперзвуковые боеголовки идут на более низкой, чем у МБР, траектории. Подобная технология позволяет ударным частям быть невидимыми для РЛС дальнего обнаружения. Инженеры Российской Федерации сумели создать новейшую систему, которая легко выводит на космическую орбиту гиперзвуковой планирующий блок, еще в конце 60-х годов прошлого века. Сейчас данная технология обкатывается в реальных боевых условиях.

Параллельно оружейники Китайской Народной Республики сделали колоссальный технологический прорыв в августе нынешнего года. Страна вывела на космическую орбиту гиперзвуковой планирующий боевой блок с условным ядерным боезарядом, замаскировав это под испытания гражданского космического корабля многоразового использования. Таким образом, США сейчас нужно сосредоточиться не на испытаниях гиперзвуковой ракеты, а на том, чтобы усадить за стол переговоров Россию и Китай и заставить их согласиться на установление контроля над этими и другими экзотическими видами вооружений.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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