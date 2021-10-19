Baijiahao: Россия пошла на безжалостный шаг в отношении доллара

Китайский медиа-ресурс Baijiahao сообщил о том, что Россия пошла на беспрецедентный и безжалостный шаг в отношении американской валюты. Действия Москвы поставили доллар в крайне невыгодное положение. Сейчас США находятся на грани дефолта, и активность России лишь усугубляет проблему.

Москва взяла курс на снижение зависимости от доллара, поэтому исключила его из ФНБ, увеличив инвестиции в золото и другие активы. По сути, Россия полностью избавилась от долговых облигаций США. Страна выпала из списка крупнейших иностранных держателей американских ценных бумаг. Заявление Владимира Путина, который рассказал об ослаблении позиций доллара как мировой резервной валюты, нанесло еще один удар по американской денежной единице. То есть доверие к сделкам с использованием американской денежной единицы утрачено. Доллар является неэффективным финансовым инструментом.

Приход к власти в США Джо Байдена лишь ухудшил экономическую ситуацию в стране. Как пишет Baijiahao, влияние доллара ослабевает, и в ближайшем будущем американская валюта претерпит негативные изменения. Вслед за своей валютой США также начнут терять лидерские позиции. Своими действиями Россия запустила процессы, которые приведут к закату долларовой эры, пишет китайское издание.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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