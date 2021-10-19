Baijiahao: Россия пошла на безжалостный шаг в отношении доллара

Вчера, 22:59

0

Image 16+
Baijiahao: Россия пошла на безжалостный шаг в отношении доллара

Китайский медиа-ресурс Baijiahao сообщил о том, что Россия пошла на беспрецедентный и безжалостный шаг в отношении американской валюты. Действия Москвы поставили доллар в крайне невыгодное положение. Сейчас США находятся на грани дефолта, и активность России лишь усугубляет проблему. 

Москва взяла курс на снижение зависимости от доллара, поэтому исключила его из ФНБ, увеличив инвестиции в золото и другие активы. По сути, Россия полностью избавилась от долговых облигаций США. Страна  выпала из списка крупнейших иностранных держателей американских ценных бумаг. Заявление Владимира Путина, который рассказал об ослаблении позиций доллара как мировой резервной валюты, нанесло еще один удар по американской денежной единице. То есть доверие к сделкам с использованием американской денежной единицы утрачено. Доллар является неэффективным финансовым инструментом. 

Приход к власти в США Джо Байдена лишь ухудшил экономическую ситуацию в стране. Как пишет Baijiahao, влияние доллара ослабевает, и в ближайшем будущем американская валюта претерпит негативные изменения. Вслед за своей валютой США также начнут терять лидерские позиции. Своими действиями Россия запустила процессы, которые приведут к закату долларовой эры, пишет китайское издание.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Baijiahao: Россия пошла на безжалостный шаг в отношении доллара

Вчера, 22:59

Норвежское Nettavisen назвало приезд Лаврова в Тромсе «визитом русского медведя»

Вчера, 10:39

Die Welt: речь премьера Польши в Европарламенте прервали упоминанием Владимира Путина

Вчера, 09:24

19FortyFive: НАТО ждут проблемы в случае войны с Россией

19-10-2021, 16:54

Кедми: бездарные действия руководства НАТО способствуют укреплению армии России

19-10-2021, 16:09

19Fortyfive: интеграция России и Белоруссии приведет к сдвигу границ НАТО

19-10-2021, 11:54

Al Arab: если США, Россия и КНР поделят сферы влияния, мир избежит атомной войны

19-10-2021, 07:59

Ярослав Качиньский: Россия ведет против Польши многоступенчатую войну

18-10-2021, 15:04

Издание The Atlantic: США стали политическим банкротом, окончательно испортив свою репутацию

18-10-2021, 12:29

Политолог Рар: Новая правящая коалиция ФРГ будет проамериканской

17-10-2021, 12:29

The American Conservative: США превращаются в слишком амбициозную империю

16-10-2021, 22:09

Политолог Абзалов: Польша подбила Европу выстрелить себе в ногу и неожиданно обогатила Россию

15-10-2021, 21:44

Косырев: «США порвали в клочья еще и Китай»

15-10-2021, 11:59

Журналисты «РИА Новости» рассказали, чем грозит новая власть в Чехии для России

15-10-2021, 00:09

Издание Carnegie Europe написало о высокой цене непредсказуемой политики Турции

14-10-2021, 22:49

Посол Украины потребовал от немецких властей активнее продвигать его страну в ЕС

14-10-2021, 13:04

Сатановский заявил, что Эрдоган мечтает самоутвердиться в Сирии за счет России и США

14-10-2021, 09:29

Sohu: США насмешили РФ, попытавшись удивить ее в Арктике

13-10-2021, 15:34

Япония пошла на конфликт с РФ

13-10-2021, 14:04

Замглавы Еврокомиссии Йоурова: ситуация с Польшей может привести к распаду ЕС

12-10-2021, 18:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Турция может вмешаться в вооруженный конфликт на Донбассе

Турция может вмешаться в вооруженный конфликт на Донбассе

21-10-2021, 09:09

0

Турция может оказать помощь Украине в захвате непризнанных республик Донбасса. Речь может идти не только о поставках...

Подробнее
Уже получают по 58 878 рублей. Жителям РФ рассказали, на какие выплаты они имеют право

Уже получают по 58 878 рублей. Жителям РФ рассказали, на какие выплаты они имеют право

20-10-2021, 11:29

0

Детали получения крупной денежной выплаты от государства озвучили специалисты Пенсионного фонда России. Указывается,...

Подробнее
Турецкие беспилотники ударили по территории Сирии

Турецкие беспилотники ударили по территории Сирии

20-10-2021, 21:54

0

Турецкие беспилотники нанесли удары по территории Сирии. Сообщается, что атак было не меньше трех. Предположительно это...

Подробнее
10 кораблей ВМФ РФ и ВМС КНР угрожающе направились в сторону США

10 кораблей ВМФ РФ и ВМС КНР угрожающе направились в сторону США

20-10-2021, 08:29

0

К границам США после учений в Японском море, направились сразу 10 военных судов и подводных лодок России и Китая....

Подробнее
Врачи и вирусологи рассказали, к чему может привести нерабочая неделя

Врачи и вирусологи рассказали, к чему может привести нерабочая неделя

20-10-2021, 15:09

0

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в России обсуждается введение дополнительных нерабочих дней....

Подробнее
Россиян предупредили об опасности витамина D при борьбе с коронавирусом COVID-19

Россиян предупредили об опасности витамина D при борьбе с коронавирусом COVID-19

20-10-2021, 10:59

0

Российский врач аллерголог-иммунолог Владимир Билобок объяснил, когда витамин D может навредить здоровью. Как известно,...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Доктор Мясников: пожилые люди являются инкубаторами для мутаций коронавируса COVID-19

Доктор Мясников: пожилые люди являются инкубаторами для мутаций коронавируса COVID-19

20-10-2021, 18:49

0

Кто в первую очередь должен вакцинироваться, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. Он подчеркнул, что в...

Подробнее
Врач Козлов рассказал, что реально поможет снизить смертность от COVID-19

Врач Козлов рассказал, что реально поможет снизить смертность от COVID-19

20-10-2021, 16:29

0

Только массовая вакцинация поможет снизить смертность от COVID-19. Об этом заявил в интервью порталу ТИА министр...

Подробнее
В Брянской области мужчина несколько раз выстрелил в участкового

В Брянской области мужчина несколько раз выстрелил в участкового

21-10-2021, 11:24

0

Полиция разыскивает мужчину, который вечером в минувшую среду, 20 октября, в поселке Белые Берега на территории...

Подробнее
Равнодушие ООН: миротворцы игнорируют нападения террористов на граждан ЦАР

Равнодушие ООН: миротворцы игнорируют нападения террористов на граждан ЦАР

21-10-2021, 14:14

0

Уже несколько лет миротворцы ООН (МИНУСКА) находятся в ЦАР. За время своего пребывания «голубые каски» заработали...

Подробнее