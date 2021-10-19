Норвежское Nettavisen назвало приезд Лаврова в Тромсе «визитом русского медведя»

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Журналисты норвежского издания Nettavisen в преддверии прибытия министра иностранных дел России Сергея Лаврова в город Тромсе по приглашению главы МИД страны Анникен Витфельдт разразились большой статьей, в которой назвали предстоящее событие «визитом русского медведя».
Лавров, как ожидается, примет участие в заседании Совета Баренцева региона. Глава норвежского МИД надеется, что визит окажется продуктивным и поспособствует улучшению отношений между странами, которые, откровенно говоря, в последнее время оставляют желать лучшего. Однако получится ли это? Журналисты признаются, что в этом случае делать прогнозы - дело неблагодарное. Главу российского МИД невозможно «просчитать заранее».
«Лавров, как русский медведь, совершенно непредсказуем. Он заключает в медвежьи объятия людей, с которыми он в хороших отношениях. Но какой именно Лавров придет на встречу с Витфельдт, покажет только время», — пояснили они в своей статье.
Тем не менее, издание обращает внимание на то, что важен и сам факт того, что встреча состоится. Для Норвегии это сигнал, что и Россия заинтересована в налаживании отношений.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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