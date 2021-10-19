Die Welt: речь премьера Польши в Европарламенте прервали упоминанием Владимира Путина

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Речь премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в Европарламенте, который обрушился на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен с обвинениями в шантаже Варшавы, была прервана упоминанием имени российского президента Владимира Путина. Об этом пишет немецкая Die Welt.
Моравецкий, выступая, отметил, что в отношении Польши, Конституционный суд которой признал верховенство национального права над европейским, ЕС применил шантаж. Для Варшавы это неприемлемо.
«Я не собираюсь мириться с ситуацией, когда какие-то политики шантажируют Польшу и угрожают ей. Я отвергаю язык угроз и шантажа», — резко заявил он.
Премьер констатировал, что подобное случается не впервые. Такая практика стала методом постоянного общения с некоторыми членами ЕС.
Слова главы правительства Польши многими европарламентариями были восприняты негативно. Моравецкий вошел в раж и далее собирался бросаться обвинениями. Для того, чтобы остановить его, председатель Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер заявил, что скандальное заявление Моравецкого может быть использовано в своих целях геополитическими оппонентами ЕС. Например, Россией. Он подчеркнул, что слова польского премьера наверняка порадуют президента РФ Владимира Путина.
«Своей риторикой вы сеете смуту и раздор в ЕС. Таким политическим шагом вы ослабляете Европу. Я прошу вас прекратить такое поведение! Не радуйте Путина!», — призвал Вебер.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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