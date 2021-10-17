19FortyFive: НАТО ждут проблемы в случае войны с Россией

Сегодня, 16:54

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19FortyFive: НАТО ждут проблемы в случае войны с Россией

Аналитик американского медийного ресурса 19FortyFive Алан Каннингем сообщил, что Россия неуклонно наращивает свою боевую мощь.  Журналист считает, что это является серьезным вызовом для США. По словам американского колумниста, за последние годы Россия активно модернизирует свое вооружение, в том числе и обновляет ядерную технику. Каннингем уверен, что в вопросах стратегического арсенала Россия оставляет позади США. Журналист считает, что Кремль угрожает не только Западу, но и Ближнему Востоку. По мнению аналитика, Москва может держать в  страхе как США и Европу, так и ближневосточные страны.

Аналитик отмечает, что в случае вооруженного конфликта российское обычное вооружение может доставить  немало хлопот даже такому технологически развитому противнику, как НАТО.

Наряду с этим колумнист подчеркивает, что российская угроза носит смешанный характер, так как Москва сочетает эффективное оружие с продуманной стратегией. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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