Кедми: бездарные действия руководства НАТО способствуют укреплению армии России

Сегодня, 16:09

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Кедми: бездарные действия руководства НАТО способствуют укреплению армии России

Последние выступления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга прокомментировал  эксперт Яков Кедми. Он раскритиковал не только Столтенберга, но и в целом политику Североатлантического альянса. По его словам, сейчас уже лишь остается констатировать бездарные действия руководства НАТО.

По мнению Кедми, учитывая нынешнее положение дел, можно говорить о том, что решения западного военного блока толкнули Россию к принятию решения об укреплении своих вооруженных сил, и Москва с этим успешно справилась.

Кедми уверен, что Россия создала танковую ударную армию, необходимую для сдерживания эффективного прорыва вглубь страны в ответ на стремление НАТО расшириться на восток.

В эфире канала Cоловьев LIVE Кедми заявил, что во главе Минобороны РФ стоит Сергей Шойгу, и вряд ли хотя бы одна страна НАТО сможет найти того, кто сможет переиграть его. Даже генсек блока Йенс Столтенберг делает заявления, которые оторваны от реальности, из-за чего его слова мало кто воспринимает серьезно. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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