Sohu: пилоты ВВС США испытали ужас после сближения с самолетами РФ в Средиземноморье
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Последние выступления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга прокомментировал эксперт Яков Кедми. Он раскритиковал не только Столтенберга, но и в целом политику Североатлантического альянса. По его словам, сейчас уже лишь остается констатировать бездарные действия руководства НАТО.
По мнению Кедми, учитывая нынешнее положение дел, можно говорить о том, что решения западного военного блока толкнули Россию к принятию решения об укреплении своих вооруженных сил, и Москва с этим успешно справилась.
Кедми уверен, что Россия создала танковую ударную армию, необходимую для сдерживания эффективного прорыва вглубь страны в ответ на стремление НАТО расшириться на восток.
В эфире канала Cоловьев LIVE Кедми заявил, что во главе Минобороны РФ стоит Сергей Шойгу, и вряд ли хотя бы одна страна НАТО сможет найти того, кто сможет переиграть его. Даже генсек блока Йенс Столтенберг делает заявления, которые оторваны от реальности, из-за чего его слова мало кто воспринимает серьезно.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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