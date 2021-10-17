19Fortyfive: интеграция России и Белоруссии приведет к сдвигу границ НАТО

Сегодня, 11:54

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19Fortyfive: интеграция России и Белоруссии приведет к сдвигу границ НАТО

Из-за того, что в настоящее время осуществляется усиленная интеграция двух союзных государств — Российской Федерации и Белоруссии, с высокой степенью вероятности возможен глобальный откат территории военного блока НАТО далее в сторону Запада. Такую неожиданную информацию сегодня сообщила Сара Уайт, политический и информационный обозреватель источника 19Fortyfive. Об этом пишет онлайн издание РИА «Новости». 

Аналитик и публицист конкретно указала своим пользователям на постоянное и тесное сближение   Москвы и Минска в «единое целое». Сара Уайт глубоко уверена, что эти два союзных государства в последнее время все чаще осуществляют свои совместные военные учения и сближаются экономически совсем не зря. Одновременно в самой ближайшей перспективе Минск может закупить у Российской Федерации ракетные системы ЗРК С-400. 

«Присутствие Москвы в политической, экономической и военной сферах этой страны резко откатывает восточный фланг военного блока НАТО дальше на Запад», — серьезно акцентировала свою точку зрения автор данного материала. 

Средства массовой информации уже неоднократно сообщали, что Североатлантическому альянсу необходимо отказаться от стратегии сдерживания России, чтобы упростить диалог между этими двумя крупными общественно-политическими формированиями. Таким мнением поделился заместитель руководителя российской делегации в Первом комитете Генеральной ассамблеи ООН Андрей Белоусов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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