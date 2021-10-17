Al Arab: если США, Россия и КНР поделят сферы влияния, мир избежит атомной войны

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Как отметили обозреватели издания Al Arab, США во главе с Белым домом переориентировались: теперь они намерены отойти от конфликтов на Ближнем Востоке, а вместо этого направить свои ВС в новые точки, чтобы можно было противостоять растущей мощи России и Китая. Кроме того, чтобы снизить вероятность ядерной войны, Байден готов разделить сферы влияния с Москвой и Пекином. Об этом сообщает ИноСМИ.
В издании отметили, что США последние несколько лет только и делали, что занимались проблемами Ближнего Востока, в то время как РФ и КНР развивали свой оборонный потенциал, включая ядерный, электромагнитный и кибернетический. Такой перевес в итоге вынуждает американцев пересматривать направление своей внешней политики.
По словам магистра в области исследований проблем национальной безопасности в Джорджтаунском университете Дэвида Пайна, постоянно растущее превосходство Москвы и Пекина может спровоцировать США вести войну на два фронта. В своем отчете Пайн призвал американское руководство отказаться от своих идеалистических представлений о собственной мировой гегемонии и безопасном однополярном мире. Поскольку реальность ставит Вашингтон перед острым и сложным выбором, к тому же ограниченном. Им необходимо найти способ вогнать клин между Россией и Китаем и не дать им объединиться в одном союзе.
С точки зрения магистра, для этого Вашингтону нужно принять стратегию «сдержанности», которая сохранит и ресурсы, и жизни людей. Более того, перенаправление собственных военных ресурсов на защиту основных американских интересов в конечном итоге поспособствует большей безопасности в мире.
Далее Пайн предположил, что могли бы американцы сделать для своей новой стратегии: вывести свои ВС из Европы, Африки и Азии с Ближним Востоком, отказаться от вторжения в другие страны, не включенные в сферы их влияния или жизненные интересы США. Это еще больше подорвало бы поддержку направленного против США терроризма, а КНР и РФ уже не было бы сильной надобности объединяться против американцев.
«Если американское руководство согласится с таким планом и возьмет на себя обязательство не размещать американские войска в Восточной Европе — за исключением случая российской агрессии, — тогда Россия, добившись своей цели по обеспечению военной безопасности вдоль своей западной границы, могла бы переключить свое внимание на восток, где поднимает голову китайская угроза», - пишет ИноСМИ, ссылаясь на Al Arab.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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