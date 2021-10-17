Al Arab: если США, Россия и КНР поделят сферы влияния, мир избежит атомной войны

Сегодня, 07:59

0

Image 16+
Al Arab: если США, Россия и КНР поделят сферы влияния, мир избежит атомной войны

Как отметили обозреватели издания Al Arab, США во главе с Белым домом переориентировались: теперь они намерены отойти от конфликтов на Ближнем Востоке, а вместо этого направить свои ВС в новые точки, чтобы можно было противостоять растущей мощи России и Китая. Кроме того, чтобы снизить вероятность ядерной войны, Байден готов разделить сферы влияния с Москвой и Пекином. Об этом сообщает ИноСМИ.

В издании отметили, что США последние несколько лет только и делали, что занимались проблемами Ближнего Востока, в то время как РФ и КНР развивали свой оборонный потенциал, включая ядерный, электромагнитный и кибернетический. Такой перевес в итоге вынуждает американцев пересматривать направление своей внешней политики.

По словам магистра в области исследований проблем национальной безопасности в Джорджтаунском университете Дэвида Пайна, постоянно растущее превосходство Москвы и Пекина может спровоцировать США вести войну на два фронта. В своем отчете Пайн призвал американское руководство отказаться от своих идеалистических представлений о собственной мировой гегемонии и безопасном однополярном мире. Поскольку реальность ставит Вашингтон перед острым и сложным выбором, к тому же ограниченном. Им необходимо найти способ вогнать клин между Россией и Китаем и не дать им объединиться в одном союзе.

С точки зрения магистра, для этого Вашингтону нужно принять стратегию «сдержанности», которая сохранит и ресурсы, и жизни людей. Более того, перенаправление собственных военных ресурсов на защиту основных американских интересов в конечном итоге поспособствует большей безопасности в мире.

Далее Пайн предположил, что могли бы американцы сделать для своей новой стратегии: вывести свои ВС из Европы, Африки и Азии с Ближним Востоком, отказаться от вторжения в другие страны, не включенные в сферы их влияния или жизненные интересы США. Это еще больше подорвало бы поддержку направленного против США терроризма, а КНР и РФ уже не было бы сильной надобности объединяться против американцев.

«Если американское руководство согласится с таким планом и возьмет на себя обязательство не размещать американские войска в Восточной Европе — за исключением случая российской агрессии, — тогда Россия, добившись своей цели по обеспечению военной безопасности вдоль своей западной границы, могла бы переключить свое внимание на восток, где поднимает голову китайская угроза», - пишет ИноСМИ, ссылаясь на Al Arab.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

19Fortyfive: интеграция России и Белоруссии приведет к сдвигу границ НАТО

Сегодня, 11:54

Al Arab: если США, Россия и КНР поделят сферы влияния, мир избежит атомной войны

Сегодня, 07:59

Ярослав Качиньский: Россия ведет против Польши многоступенчатую войну

Вчера, 15:04

Издание The Atlantic: США стали политическим банкротом, окончательно испортив свою репутацию

Вчера, 12:29

Политолог Рар: Новая правящая коалиция ФРГ будет проамериканской

17-10-2021, 12:29

The American Conservative: США превращаются в слишком амбициозную империю

16-10-2021, 22:09

Политолог Абзалов: Польша подбила Европу выстрелить себе в ногу и неожиданно обогатила Россию

15-10-2021, 21:44

Косырев: «США порвали в клочья еще и Китай»

15-10-2021, 11:59

Журналисты «РИА Новости» рассказали, чем грозит новая власть в Чехии для России

15-10-2021, 00:09

Издание Carnegie Europe написало о высокой цене непредсказуемой политики Турции

14-10-2021, 22:49

Посол Украины потребовал от немецких властей активнее продвигать его страну в ЕС

14-10-2021, 13:04

Сатановский заявил, что Эрдоган мечтает самоутвердиться в Сирии за счет России и США

14-10-2021, 09:29

Sohu: США насмешили РФ, попытавшись удивить ее в Арктике

13-10-2021, 15:34

Япония пошла на конфликт с РФ

13-10-2021, 14:04

Замглавы Еврокомиссии Йоурова: ситуация с Польшей может привести к распаду ЕС

12-10-2021, 18:49

Франция и Германия обсуждают транзит газа через Украину с Путиным

12-10-2021, 15:04

National Interest предложил США, РФ и Китаю новый раздел мира

12-10-2021, 13:24

В Нюрнберге осудили режим Лукашенко: Суд вершили беглые белорусы на деньги Польши

12-10-2021, 10:19

Yahoo News Japan: антикитайские военно-морские учения встревожили Южную Корею

11-10-2021, 18:14

Forbes: торговый флот станет причиной поражения США в войне с РФ или КНР

10-10-2021, 07:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Sohu: пилоты ВВС США испытали ужас после сближения с самолетами РФ в Средиземноморье

Sohu: пилоты ВВС США испытали ужас после сближения с самолетами РФ в Средиземноморье

16-10-2021, 22:04

0

Летчики ВВС США испытали несколько секунд ужаса. Это произошло в момент их встречи с самолетами РФ над нейтральными...

Подробнее
Baijiahao разъяснило, почему флот Китая отказался помогать ВМФ РФ

Baijiahao разъяснило, почему флот Китая отказался помогать ВМФ РФ

17-10-2021, 17:44

0

Россия и Китай на фоне напряженных отношений с Соединенными Штатами Америки взяли курс на сближение. Сотрудничество...

Подробнее
Турецкие войска и военная техника переброшены в Карабах

Турецкие войска и военная техника переброшены в Карабах

16-10-2021, 17:49

0

На территорию Карабаха несколько дней назад вошли турецкие военные. Туда же через территорию Азербайджана были...

Подробнее
В Ленинградской области скоростной поезд «Сапсан» сбил коляску с младенцем

В Ленинградской области скоростной поезд «Сапсан» сбил коляску с младенцем

16-10-2021, 15:34

0

В Тосненском районе Ленинградской области скоростной поезд «Сапсан» сбил коляску, к которой находился младенец 11...

Подробнее
В Киеве неизвестные обстреляли маршрутку, водитель ранен

В Киеве неизвестные обстреляли маршрутку, водитель ранен

16-10-2021, 14:29

0

В Киеве сегодня неизвестными злоумышленниками была обстреляна маршрутка. Об инциденте сообщило украинское...

Подробнее
NI: российские С-500 могут стать преградой для американских бомбардировщиков B-21

NI: российские С-500 могут стать преградой для американских бомбардировщиков B-21

16-10-2021, 17:09

0

Эксперт издания The National Interest Марк Эпископос сообщает, что появление у России зенитных ракетных комплексов...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Детский омбудсмен Волынец назвала выплаты, которые могут получать отцы в России

Детский омбудсмен Волынец назвала выплаты, которые могут получать отцы в России

16-10-2021, 20:14

0

В преддверии праздника Дня отца уполномоченная по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец объяснила, что...

Подробнее
The American Conservative: США превращаются в слишком амбициозную империю

The American Conservative: США превращаются в слишком амбициозную империю

16-10-2021, 22:09

0

Раскол США может произойти в ближайшее время, заявил американский политический писатель, старший научный сотрудник в...

Подробнее
Россияне могут получить разовую выплату в 60 000 рублей. Названы условия

Россияне могут получить разовую выплату в 60 000 рублей. Названы условия

17-10-2021, 10:44

0

Россияне, которые собираются подключить собственные домовладения к газоснабжению, на определенных условиях могут...

Подробнее
Японцы призвали выселить россиян с Курильских островов

Японцы призвали выселить россиян с Курильских островов

17-10-2021, 11:44

0

В ходе обсуждения картины режиссера Андрея Козлова «Кунашир» читатели японского новостного портала Yahoo News Japan...

Подробнее