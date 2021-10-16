Ярослав Качиньский: Россия ведет против Польши многоступенчатую войну

Сегодня, 15:04

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Ярослав Качиньский: Россия ведет против Польши многоступенчатую войну

Лидер правящей партии Польши «Право и справедливость», брат-близнец погибшего в смоленской авиакатастрофе польского президента Леха  Качиньского, Ярослав Качиньский, в  интервью Gazeta Polska заявил, что Россия ведет против его страны многоступенчатую гибридную войну. 

Качиньский, которого считают серым кардиналом польской политики, также обвинил оппозицию в лице «Гражданской платформы» в ее тайной связи с Лукашенко и Путиным.

Отметим, что вчера в Варшаве состоялась манифестация, организованная «Гражданской платформой». Участники митинга требовали предоставить убежище нелегальным мигрантам, которые  попали в Польшу через Белоруссию. Они вышли на улицы с лозунгами: «Позор!», «Нет пыткам на границе!», «Мы — человеколюбивая страна!» 

Качиньский считает, что защищая нелегалов, которых якобы запускает на территорию Польши Кремль, оппозиция становится соавтором агрессии против Польши.  

«Границы Республики Польша священны. Точка», - заявил политик.

По мнению Качиньского, наступление на Польшу идет по двум фронтам. Один открыт в Варшаве, а второй на границе с Белоруссией.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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