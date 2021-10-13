Политолог Абзалов: Польша подбила Европу выстрелить себе в ногу и неожиданно обогатила Россию

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Политолог Дмитрий Абзалов заявил: «Никто из европейцев даже представить себе не мог, что поддержка иска польской компании PGNiG против российского „Газпрома“ в стокгольмском арбитраже станет роковой ошибкой. В результате которой в Европе произойдет энергетический кризис, на котором обогатится Россия».
По мнению политолога, при нынешней ситуации на газовом рынке Европы Россия оказалась в выигрышном положении. Дело в том, что цена газа привязана к спотовой бирже в большей части договоров, заключенных «Газпромом» с европейцами. Абзалов уверен, что цена на голубое топливо в ближайшие два-три года будет держаться на уровне не менее тысячи долларов за тысячу кубов газа.
«Только за счет высокой цены на газ российский бюджет дополнительно сможет получить около пятидесяти миллионов долларов. И это по самым скромным подсчетам», — подчеркнул политолог.
Единственно, что смогло бы немного снизить цену на газ, это запуск «Северного потока-2». Но по непонятным причинам европейцы не спешат сертифицировать трубопровод.
Абзалов подчеркнул, что, поддержав Польшу, Европа «выстрелила себе в ногу», добившись привязки поставок газа к спотовым ценам.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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