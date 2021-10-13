Косырев: «США порвали в клочья еще и Китай»

Вашингтон заявляет о том, что Китай в состоянии упадка и уже не скоро сможет вернуться к росту.

Политический обозреватель РИА Новости Дмитрий Косырев рассказал, что позиция США в отношении Китая может дорого обойтись американцам.

Пока известные американские аналитики рассказывают о Поднебесной в уничижительной манере, заявляя о превосходстве США, Пекин готовится дать жесткий ответ на эти провокационные действия.

Так, издание Foreign Affairs, ссылаясь на непроверенные данные, утверждает о проблемах в экономике Китая, провале демографической политики и неудачной «ковидной перезагрузке». А вот о том, что КНР после пандемического шока успешно начала восстанавливать свою экономику, американские обозреватели умалчивают.

Стоит отметить, что и в адрес России со стороны США не раз звучат подобные заявления. Даже бывший президент США Барак Обама говорил о том, что Россия – это «страна-бензоколонка».

«Перед нами классический случай пропаганды», - уверен Косырев.

Он отметил, что такая риторика отвечает основной политической линии США. Американская пресса и первые лица страны не гнушаются подобного рода заявлений в отношении основных соперников.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700