Российские военные самолеты перебрасывают новое вооружение на территорию Сирию
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Вашингтон заявляет о том, что Китай в состоянии упадка и уже не скоро сможет вернуться к росту.
Политический обозреватель РИА Новости Дмитрий Косырев рассказал, что позиция США в отношении Китая может дорого обойтись американцам.
Пока известные американские аналитики рассказывают о Поднебесной в уничижительной манере, заявляя о превосходстве США, Пекин готовится дать жесткий ответ на эти провокационные действия.
Так, издание Foreign Affairs, ссылаясь на непроверенные данные, утверждает о проблемах в экономике Китая, провале демографической политики и неудачной «ковидной перезагрузке». А вот о том, что КНР после пандемического шока успешно начала восстанавливать свою экономику, американские обозреватели умалчивают.
Стоит отметить, что и в адрес России со стороны США не раз звучат подобные заявления. Даже бывший президент США Барак Обама говорил о том, что Россия – это «страна-бензоколонка».
«Перед нами классический случай пропаганды», - уверен Косырев.
Он отметил, что такая риторика отвечает основной политической линии США. Американская пресса и первые лица страны не гнушаются подобного рода заявлений в отношении основных соперников.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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