Журналисты «РИА Новости» рассказали, чем грозит новая власть в Чехии для России

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Чехия может превратиться во вторую Польшу, у которой одной из основных тем внешней политики стала русофобия.
8 и 9 октября в Чехии прошли парламентские выборы. Победила либеральная коалиция «Вместе» с ее лидером Петром Фиалой.
Во время предвыборной кампании Петр Фиала критиковал правящую партию за слишком мягкое отношение к России.
Профессор Карлова университета в Праге Карел Свобода отмечает:
«Сегодня отношения Чехии и России находятся на самом низком уровне за последние 30 лет. И теплее они вряд ли станут».
При Фиале отношения Чехии и России могут и вовсе исчезнуть, считает преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.
«Возможен выход Чехии из „Северного потока — 2“ и отказ покупать российский газ. Я уже не говорю о понижении уровня дипломатических отношений», — подчеркнул Вадим Трухачев.
По словам специалиста, Фиала — русофоб и выступает против налаживания российско-чешских отношений. России стоит быть готовой к тому, что русофобия станет основой внешней политики Чехии с новым правительством.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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