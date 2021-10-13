Журналисты «РИА Новости» рассказали, чем грозит новая власть в Чехии для России

Чехия может превратиться во вторую Польшу, у которой одной из основных тем внешней политики стала русофобия.

8 и 9 октября в Чехии прошли парламентские выборы. Победила либеральная коалиция «Вместе» с ее лидером Петром Фиалой.

Во время предвыборной кампании Петр Фиала критиковал правящую партию за слишком мягкое отношение к России.

Профессор Карлова университета в Праге Карел Свобода отмечает:

«Сегодня отношения Чехии и России находятся на самом низком уровне за последние 30 лет. И теплее они вряд ли станут».

При Фиале отношения Чехии и России могут и вовсе исчезнуть, считает преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

«Возможен выход Чехии из „Северного потока — 2“ и отказ покупать российский газ. Я уже не говорю о понижении уровня дипломатических отношений», — подчеркнул Вадим Трухачев.

По словам специалиста, Фиала — русофоб и выступает против налаживания российско-чешских отношений. России стоит быть готовой к тому, что русофобия станет основой внешней политики Чехии с новым правительством.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700