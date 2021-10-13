Издание Carnegie Europe написало о высокой цене непредсказуемой политики Турции

Вчера, 22:49

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Издание Carnegie Europe написало о высокой цене непредсказуемой политики Турции

Бывший представитель ЕС в Турции, эксперт аналитического центра Carnegie Europe Марк Пиерини обратил внимание на внешнеполитические и военные инициативы Турции за последние несколько лет. По его мнению, более-менее эффективным успехом увенчалась эта внешнеполитическая и порой непредсказуемая деятельность турецких властей лишь в Нагорном Карабахе, когда поддерживаемый Турцией Азербайджан одержал победу над Арменией. Об этом сообщил портал eadaily.com, ссылаясь на Carnegie Europe.

А вот в результате своей активности в Ливии и Восточном Средиземноморье Анкара оказалась в дипломатической изоляции, где находится и по сегодняшний день. Однако на фоне экономических проблем Турция во главе с Эрдоганом все больше отдаляется от США и ЕС. Масла в огонь подлил и скандал с ракетными системами С-400 российского производства.

Знающие люди в этом контексте говорят о «конце эпохи» Реджепа Эрдогана и переходе к государственному устройству, которые должны принести выборы 2023 года.

«Вот несколько иная точка зрения: будущее Турции зависит от еe политических партий и еe избирателей. Принятие желаемого за действительное может и не очень помочь, но демократической устойчивости может оказаться достаточно, если оппозиционные силы будут вести себя рационально и граждане явятся (к избирательным урнам на следующих выборах) в большом количестве», — рассуждает Пиерини.

Он уверен, что пришедшее к власти новое руководство Турции должно будет заняться реформами в политике, правосудии, экономике и сфере обороны. Более того, реформированием вынуждено будет заняться и правительство во главе с Эрдоганом, если эти люди останутся у власти еще два ближайших года.

По оценке эксперта, перед выборами в верхушку власти Турции нужно ждать крайне ожесточенные политические переговоры, а бремя ответственности ляжет на все политические партии и турецких избирателей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Издание Carnegie Europe написало о высокой цене непредсказуемой политики Турции

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