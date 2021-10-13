Издание Carnegie Europe написало о высокой цене непредсказуемой политики Турции

Российские военные самолеты перебрасывают новое вооружение на территорию Сирию
Обстановка в Сирии резко обострилась. На фоне эскалации российские военные начали переброску нового и дополнительного...Подробнее
Бывший представитель ЕС в Турции, эксперт аналитического центра Carnegie Europe Марк Пиерини обратил внимание на внешнеполитические и военные инициативы Турции за последние несколько лет. По его мнению, более-менее эффективным успехом увенчалась эта внешнеполитическая и порой непредсказуемая деятельность турецких властей лишь в Нагорном Карабахе, когда поддерживаемый Турцией Азербайджан одержал победу над Арменией. Об этом сообщил портал eadaily.com, ссылаясь на Carnegie Europe.
А вот в результате своей активности в Ливии и Восточном Средиземноморье Анкара оказалась в дипломатической изоляции, где находится и по сегодняшний день. Однако на фоне экономических проблем Турция во главе с Эрдоганом все больше отдаляется от США и ЕС. Масла в огонь подлил и скандал с ракетными системами С-400 российского производства.
Знающие люди в этом контексте говорят о «конце эпохи» Реджепа Эрдогана и переходе к государственному устройству, которые должны принести выборы 2023 года.
«Вот несколько иная точка зрения: будущее Турции зависит от еe политических партий и еe избирателей. Принятие желаемого за действительное может и не очень помочь, но демократической устойчивости может оказаться достаточно, если оппозиционные силы будут вести себя рационально и граждане явятся (к избирательным урнам на следующих выборах) в большом количестве», — рассуждает Пиерини.
Он уверен, что пришедшее к власти новое руководство Турции должно будет заняться реформами в политике, правосудии, экономике и сфере обороны. Более того, реформированием вынуждено будет заняться и правительство во главе с Эрдоганом, если эти люди останутся у власти еще два ближайших года.
По оценке эксперта, перед выборами в верхушку власти Турции нужно ждать крайне ожесточенные политические переговоры, а бремя ответственности ляжет на все политические партии и турецких избирателей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Обстановка в Сирии резко обострилась. На фоне эскалации российские военные начали переброску нового и дополнительного...Подробнее
Петиция за повторную выплату пенсионерам в размере 10 тыс. рублей стала одной из самых популярных с момента создания...Подробнее
Британская газета The Telegraph сообщила, что 11 октября президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела...Подробнее
В Германии из-за роста цен на газ возник конфликт бедных и богатых. Издание Die Zeit сообщает, что в Ассоциации городов...Подробнее
На страницах американского издания Foreign Policy опубликован материал, посвященный больной теме США - фиаско страны в...Подробнее
Китайские журналисты написали для издания Sohu статью, в которой рассказали о том, что российские военные впервые...Подробнее
Солнечные панели – наилучший на данный момент способ обеспечить себя экологичным электричеством. 50% крыш в мире...Подробнее
Африканские общественники высказали недовольство многопрофильной миссии ООН в Центральной Африке (МИНУСКА). Так...Подробнее
Отношения России и Японии могут серьезно обостриться из-за политической позиции нового главы японского правительства....Подробнее
Турция хочет создать свой ракетный комплекс, который по своим характеристикам будет схож с российским ЗРК С-400...Подробнее
Комментировать