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Посол Украины в Германии Андрей Мельник дал интервью Neue Osnabrucker Zeitung, в котором заявил, что новое правительство ФРГ должно закрепить перспективу вступления Киева в Евросоюз.
По его словам, в этом вопросе не хватает четкой перспективы членства. Германия должна сыграть в этом решающую роль, подчеркнул украинский дипломат. Он также выразил уверенность, что нет никакого сомнения, что Украина станет членом сообщества. Мельников считает, что непринятие его страны в ЕС станет ошибкой с фатальными последствиями для всей Европы.
Украинский посол задает вопрос: как можно в будущем серьезно воспринимать ЕС как геополитического игрока, если самую большую европейскую страну кормят обещаниями?
Мельников уверен, что Украина привнесет новый драйв и новые импульсы для будущей жизнеспособности ЕС.
Наряду с этим украинский дипломат раскритиковал позицию немецкого правительства, которое не связывает резкий рост цен на газ с деструктивными действиями России. Помимо прочего, Мельников призвав будущую правящую коалицию признать политическую угрозу от «Северного потока — 2», пишет ria.ru.
Стоит сказать, что Мельник часто делает странные заявления. Так, в марте дипломат возложил на Германию задачу возвращения Крыма под контроль Киева.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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