Посол Украины потребовал от немецких властей активнее продвигать его страну в ЕС

Сегодня, 13:04

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Посол Украины потребовал от немецких властей активнее продвигать его страну в ЕС
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник

Посол Украины в Германии Андрей Мельник дал интервью Neue Osnabrucker Zeitung, в котором заявил, что новое правительство ФРГ должно закрепить перспективу вступления Киева в Евросоюз.

По его словам, в этом вопросе не хватает четкой перспективы членства. Германия должна сыграть в этом решающую роль, подчеркнул украинский дипломат. Он также выразил уверенность, что нет никакого сомнения, что Украина станет членом сообщества. Мельников считает, что непринятие его страны в ЕС станет ошибкой с фатальными последствиями для всей Европы.

Украинский посол задает вопрос: как можно в будущем серьезно воспринимать ЕС как геополитического игрока, если самую большую европейскую страну кормят обещаниями?

Мельников уверен, что Украина привнесет новый драйв и новые импульсы для будущей жизнеспособности ЕС.

Наряду с этим украинский дипломат раскритиковал позицию немецкого правительства, которое не связывает резкий рост цен на газ с деструктивными действиями России. Помимо прочего, Мельников призвав будущую правящую коалицию признать политическую угрозу от «Северного потока — 2», пишет ria.ru.

Стоит сказать, что Мельник часто делает странные заявления. Так, в марте дипломат возложил на Германию задачу возвращения Крыма под контроль Киева.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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