Сатановский заявил, что Эрдоган мечтает самоутвердиться в Сирии за счет России и США

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Популярный российский политолог и востоковед Евгений Сатановский рассказал, что он думает в отношении заявления руководителя МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.
Глава турецкого внешнеполитического ведомства накануне высказал официальное мнение своей страны об ответственности России за нападения курдов на турецких военнослужащих, которое произошло на территории Сирийской Арабской Республики, сообщает онлайн издание Взгляд.ру.
Евгений Сатановский считает, что те действия, которые исходят от Эрдогана, властей Турции и турецкой армии, можно без преувеличения назвать экспансией этой страны в САР. Подобное заявление турецкого МИДа — не что иное, как стремление турецкой стороны руками Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки продолжить авантюрную политику на территории Сирии.
Политолог объяснил, что курдские боевые формирования не нападают на армейские подразделения на территории Турции. Но на территории Сирийской Арабской Республики турецких военнослужащих быть не должно, поэтому ни о какой ответственности даже и говорить нельзя. Вернуться снова к этому вопросу можно будет только в том случае, если территорию Сирии покинут все возможные террористы. Евгений Сатановский говорит о том, что Турция так и не намерена выполнять соглашения с Россией. Но при этом она постоянно делает громкие заявления в адрес Москвы.
Политика Эрдогана привела к тому, что в стране уже начал развиваться экономический кризис. Но и это не останавливает турецкого президента. Он и дальше пытается использовать все возможности США и России на территории САР.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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