Sohu: США насмешили РФ, попытавшись удивить ее в Арктике

Российские военные самолеты перебрасывают новое вооружение на территорию Сирию
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В США обеспокоены активностью России в Арктике, уверены аналитики из Китая.
На страницах Sohu они высказали предположение, что интерес к этому региону будет расти, и права за его ресурсы будут оспаривать Москва и Вашингтон, пишет ПолитРоссия. Но уже сейчас американцы серьезно проигрывают России.
Так, недавно военные США попытались удивить российских коллег, но эта их попытка провалилась. Россия, отмечают китайские аналитики, сумела создать немало военной техники, в том числе и самолетов, развить инфраструктуру для работы в арктических широтах. По северной границе РФ размещены аэродромы, способные принимать транспортные самолеты Ил-76 и стратегические бомбардировщики Ту-160. Также в северные широты заходят российские подводные лодки.
США тоже отправили свою атомную подводную лодку в этот регион и отсняли на видео, как она ломает лед в Арктике. На что в ответ российские военные напомнили, как американцам пришлось при выполнении этого трюка ручными инструментами ломать лед, чтобы освободить субмарину из ледяного плена.
«Американские подлодки ранее застревали при попытке всплыть сквозь лед, поэтому очередной заход повторить этот трюк вызвал у россиян только смех», — пишут журналисты из КНР.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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