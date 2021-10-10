Замглавы Еврокомиссии Йоурова: ситуация с Польшей может привести к распаду ЕС

Сегодня, 18:49

0

Image 16+
Замглавы Еврокомиссии Йоурова: ситуация с Польшей может привести к распаду ЕС
Замглавы Еврокомиссии Йоурова

В Европе опасаются, что Конституционный суд Польши, закрепивший своим решением приоритет национального права над общеевропейским, запустит процесс развала ЕС.

Варшава, окрыленная вердиктом, спешит делать жесткие заявления. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил СМИ, что его страна больше не позволит относиться к себе как «ко второму сорту». Варшава намерена самым активным образом использовать законодательную норму о том, что внутренние законы для Польши важнее законов, принятых в ЕС, членом которого сама же Польша и является. 

Если промониторить местную прессу, получается, что только один общеевропейский закон поляки хотят оставить в приоритете - выделение денег из общеевропейской казны на льготных условиях.

Европейские чиновники таким поворотом событий и откровенно потребительским отношением возмутились. Так, зампред Еврокомиссии по вопросу сохранения европейских ценностей Вера Йоурова считает позицию Польши роковой для содружества европейских государств. Если все члены ЕС будут руководствоваться принципом приоритета собственного законодательства, Евросоюз ждет распад.

Многие журналисты на фоне последних событий начали писать о «Полексите» как о событии недалекого будущего.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Замглавы Еврокомиссии Йоурова: ситуация с Польшей может привести к распаду ЕС

Сегодня, 18:49

Франция и Германия обсуждают транзит газа через Украину с Путиным

Сегодня, 15:04

National Interest предложил США, РФ и Китаю новый раздел мира

Сегодня, 13:24

В Нюрнберге осудили режим Лукашенко: Суд вершили беглые белорусы на деньги Польши

Сегодня, 10:19

Yahoo News Japan: антикитайские военно-морские учения встревожили Южную Корею

Вчера, 18:14

Forbes: торговый флот станет причиной поражения США в войне с РФ или КНР

10-10-2021, 07:29

Украинский журналист рассказал о «коронавирусной катастрофе» в ДНР и ЛНР

9-10-2021, 14:54

РИА Новости: РФ обвиняют в попытках расколоть Великобританию

8-10-2021, 13:09

Daily Mail: жители Великобритании встали на сторону Путина

8-10-2021, 11:14

МИД РФ раскрыл исходящие от AUKUS угрозы

7-10-2021, 14:29

Псаки рассказала об отношении Байдена к Зеленскому после появления «Досье Пандоры»

6-10-2021, 10:34

NetEasе: РФ отправит на дно японские «Идзумо» при угрозе Курильским островам

6-10-2021, 09:19

Cumhuriyet: Эрдоган пытался «подкупить» Путина на саммите

5-10-2021, 13:34

Baijiahao: маневры кораблей российского ВМФ в море Лаптевых вызвали панику в Вашингтоне

5-10-2021, 09:19

Журналист Рич нашел у Джо Байдена девять из десяти признаков болезни Альцгеймера

4-10-2021, 09:39

«Rzeczpospolita» заявила, что Варшава не получит от России ни газа, ни угля

3-10-2021, 11:39

Sohu: Россия столкнется с деликатной проблемой, если ударит по американскому авианосцу

2-10-2021, 12:39

Эксперт Коротченко назвал вероятный ответ РФ на продажу турецких БПЛА Bayraktar TB2 Украине

2-10-2021, 12:04

США проиграли РФ сражение за Европу

1-10-2021, 09:29

Аналитик Рожин: Россия и Турция намерены добиться вывода американских войск из Сирии

30-09-2021, 11:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

У ДНР нет шансов противостоять ударным дронам Bayraktar TB2

У ДНР нет шансов противостоять ударным дронам Bayraktar TB2

10-10-2021, 13:34

0

Военный корреспондент Александр Харченко считает, что силы самопровозглашенной ДНР не способны противостоять турецким...

Подробнее
Россияне на следующей неделе получат выплату в размере 68 811 рублей

Россияне на следующей неделе получат выплату в размере 68 811 рублей

10-10-2021, 10:04

0

11 октября по линии Федерального фонда социального страхования (ФСС) россиянам будет выплачена новая стимулирующая...

Подробнее
Ученый-вакцинолог Михаил Костинов рассказал о возможностях и пределах эффективности вакцин от коронавируса

Ученый-вакцинолог Михаил Костинов рассказал о возможностях и пределах эффективности вакцин от коронавируса

9-10-2021, 22:04

0

По мнению заведующего лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний федерального...

Подробнее
Forbes: торговый флот станет причиной поражения США в войне с РФ или КНР

Forbes: торговый флот станет причиной поражения США в войне с РФ или КНР

10-10-2021, 07:29

0

Сокращение торгового флота США снижает шансы на победу американцев в войне с Россией или Китаем. Об этом заявил...

Подробнее
Названы страны с самым высоким уровнем смертности от коронавируса COVID-19

Названы страны с самым высоким уровнем смертности от коронавируса COVID-19

10-10-2021, 16:19

0

Британская Daily Mail опубликовала на своих страницах страны, которые по статистике имеют самый высокий уровень...

Подробнее
Граждан России предупредили о девальвации и обнулении денег в стране в 2022 году

Граждан России предупредили о девальвации и обнулении денег в стране в 2022 году

Вчера, 22:39

0

Известный российский экономист Михаил Хазин, предсказавший дефолт 1998 года, утверждает, что Центробанк готовит...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

До 12 792 рублей. Минтруда повышает размер пособия по безработице

До 12 792 рублей. Минтруда повышает размер пособия по безработице

10-10-2021, 12:24

0

В будущем году установленный Минтруда максимальный размер пособия по безработице, как ожидается, вырастет. Он будет...

Подробнее
World Oil: Путин своим заявлением о поставках газа в ЕС оставил газовиков США без зарплаты

World Oil: Путин своим заявлением о поставках газа в ЕС оставил газовиков США без зарплаты

Вчера, 08:49

0

Американский обозреватель Джо Кэрролл в статье для портала World Oil сообщил, что российские поставки газа в Европу...

Подробнее
В Таиланде обнаружили дешевое средство против коронавируса

В Таиланде обнаружили дешевое средство против коронавируса

Вчера, 11:04

0

Для лечения коронавируса в Таиланде используют дешевые и эффективные традиционные лекарственные травы. Речь идет о...

Подробнее
В Петербурге предприниматели назвали рост зарплат угрозой для бизнеса

В Петербурге предприниматели назвали рост зарплат угрозой для бизнеса

Вчера, 10:09

0

Российские аналитики сообщили о взаимосвязи роста зарплат в Санкт-Петербурге и вероятностью критических угроз для...

Подробнее