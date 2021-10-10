Замглавы Еврокомиссии Йоурова: ситуация с Польшей может привести к распаду ЕС

У ДНР нет шансов противостоять ударным дронам Bayraktar TB2
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В Европе опасаются, что Конституционный суд Польши, закрепивший своим решением приоритет национального права над общеевропейским, запустит процесс развала ЕС.
Варшава, окрыленная вердиктом, спешит делать жесткие заявления. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил СМИ, что его страна больше не позволит относиться к себе как «ко второму сорту». Варшава намерена самым активным образом использовать законодательную норму о том, что внутренние законы для Польши важнее законов, принятых в ЕС, членом которого сама же Польша и является.
Если промониторить местную прессу, получается, что только один общеевропейский закон поляки хотят оставить в приоритете - выделение денег из общеевропейской казны на льготных условиях.
Европейские чиновники таким поворотом событий и откровенно потребительским отношением возмутились. Так, зампред Еврокомиссии по вопросу сохранения европейских ценностей Вера Йоурова считает позицию Польши роковой для содружества европейских государств. Если все члены ЕС будут руководствоваться принципом приоритета собственного законодательства, Евросоюз ждет распад.
Многие журналисты на фоне последних событий начали писать о «Полексите» как о событии недалекого будущего.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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