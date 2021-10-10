Франция и Германия обсуждают транзит газа через Украину с Путиным

Сегодня, 15:04

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Франция и Германия обсуждают транзит газа через Украину с Путиным

Британская газета The Telegraph сообщила, что 11 октября президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили с российским лидером Владимиром Путиным Украину. Как пишет автор статьи Джеймс Крисп, в ходе переговоров стало известно, что Европейский Союз может купить у России аварийный запас газа с целью снизить стоимость энергоносителей. Возможно, что газ будет закупаться по схеме, аналогичной совместным закупкам вакцин от covid-19. Посол Кремля в ЕС Владимир Чижов предположил, что объемы поставок в Европу могут увеличиться, если та перестанет считать Россию противником.

Министр финансов лорд Теодор Эгню, барон Оултонский заявил, что рост цен на энергоносители не связан с дефицитом поставок. Он считает, это следствие «геополитического шага» России с целью надавить на Европу, чтобы вынудить ее поскорее запустить «Северный поток — 2».

Надо отметить, что на минувшей неделе стоимость газа в Европе достигла очередного максимума, а после того, как Путин предположил, что «Газпром» может нарастить поставки, цены несколько снизились. По мнению критиков, газопровод усугубит зависимость Европы от российского газа и оставит Украину без ценных транзитных сборов, пишет inosmi.ru.

Президент Франции и канцлер Германии распорядились, чтобы министры иностранных дел совместно с российскими коллегами организовали встречу для обсуждения конфликта на востоке Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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