National Interest предложил США, РФ и Китаю новый раздел мира

Россия и Китай не позволили США стать сверхдержавой, и поэтому Вашингтону пришлось отказаться от стратегии гегемонии. Об этом пишет автор издания The National Interest Дэвид Пейн, передает ИноСМИ .

Он рассказал, что на данный момент США своими наиболее опасными противниками считают Россию и Китай. Растущее превосходство этих стран вынуждает американцев пересмотреть многие аспекты внешней политики. Белый дом постепенно осознает, что Москва и Пекин превосходят Вашингтон в области ядерного, электромагнитного импульсного (ЭМИ) и кибероружия. Но пока еще осознание этого не утвердилось окончательно в умах американцев и они верят в то, что их страна является сильнейшей военной державой на Земле.

«Это заблуждение заставило их пренебречь восстановлением ядерного арсенала Америки, созданием всеобъемлющей национальной системы противоракетной обороны и укреплением США», — утверждает Пейн.

Он призвал лидеров США отказаться от своих идеалистических мыслей о том, что можно выстроить безопасный и надежный однополярный мир, где будет главенствовать Вашингтон. США необходимо разработать новую стратегию, которая бы реально оценивала потенциал возможных противников страны.

Пейн уверен, что США необходимо заменить свое стремление к гегемонии на стратегическое сокращение и балансирование на шельфе. Это помогло бы стране сэкономить огромные ресурсы, которые можно было бы направить на защиту главных интересов США, в том числе в противостоянии с Китаем и Россией.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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