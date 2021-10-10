National Interest предложил США, РФ и Китаю новый раздел мира

Сегодня, 13:24

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National Interest предложил США, РФ и Китаю новый раздел мира

Россия и Китай не позволили США стать сверхдержавой, и поэтому Вашингтону пришлось отказаться от стратегии гегемонии. Об этом пишет автор издания The National Interest Дэвид Пейн, передает ИноСМИ.

Он рассказал, что на данный момент США своими наиболее опасными противниками считают Россию и Китай. Растущее превосходство этих стран вынуждает американцев пересмотреть многие аспекты внешней политики. Белый дом постепенно осознает, что Москва и Пекин превосходят Вашингтон в области ядерного, электромагнитного импульсного (ЭМИ) и кибероружия. Но пока еще осознание этого не утвердилось окончательно в умах американцев и они верят в то, что их страна является сильнейшей военной державой на Земле.

«Это заблуждение заставило их пренебречь восстановлением ядерного арсенала Америки, созданием всеобъемлющей национальной системы противоракетной обороны и укреплением США», —  утверждает Пейн.

Он призвал лидеров США отказаться от своих идеалистических мыслей о том, что можно выстроить безопасный и надежный однополярный мир, где будет главенствовать Вашингтон. США необходимо разработать новую стратегию, которая бы реально оценивала потенциал возможных противников страны.

Пейн уверен, что США необходимо заменить свое стремление к гегемонии на стратегическое сокращение и балансирование на шельфе. Это помогло бы стране сэкономить огромные ресурсы, которые можно было бы направить на защиту главных интересов США, в том числе в противостоянии с Китаем и Россией.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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