В Нюрнберге осудили режим Лукашенко: Суд вершили беглые белорусы на деньги Польши

В Нюрнберге белорусы, покинувшие ранее свою страну, решили провести суд над президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

В рамках так называемой «Правовой конференции в Нюрнберге» (Legal Conference in Nuremberg) они осудили режим Лукашенко, рассказывает Царьград . Как отмечает авторы публикации, все же главным событием этого «форума» стал фуршет.

Провела мероприятие некая оппозиционная НКО «Народное антикризисное управление» во главе с Павлом Латушко. В рамках конференции выступила и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Но непосредственно на мероприятии она не появилась, а общалась с присутствующими по видеосвязи. Она заявила, что необходимо «делать все, чтобы восстановить верховенство закона» в стране. Тихановская обратилась к лидерам стран ЕС с призывом привлечь к ответственности режим президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В мероприятии участвовали около 500 человек, а его проведение обошлось в 20 тыс. евро. Средства на него были выделены Варшавой. Как отмечают аналитики, в итоге выиграли от этого мероприятия Латушко и Тихановская, которые вновь напомнили европейцам о себе, используя для этого польские деньги.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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