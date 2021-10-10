В Нюрнберге осудили режим Лукашенко: Суд вершили беглые белорусы на деньги Польши

Сегодня, 10:19

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В Нюрнберге осудили режим Лукашенко: Суд вершили беглые белорусы на деньги Польши

В Нюрнберге белорусы, покинувшие ранее свою страну, решили провести суд над президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

В рамках так называемой «Правовой конференции в Нюрнберге» (Legal Conference in Nuremberg) они осудили режим Лукашенко, рассказывает Царьград. Как отмечает авторы публикации, все же главным событием этого «форума» стал фуршет.

Провела мероприятие некая оппозиционная НКО «Народное антикризисное управление» во главе с Павлом Латушко. В рамках конференции выступила и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Но непосредственно на мероприятии она не появилась, а общалась с присутствующими по видеосвязи.  Она заявила, что необходимо «делать все, чтобы восстановить верховенство закона» в стране. Тихановская обратилась к лидерам стран ЕС с призывом привлечь к ответственности режим президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В мероприятии участвовали около 500 человек, а его проведение обошлось в 20 тыс. евро. Средства на него были выделены Варшавой. Как отмечают аналитики, в итоге выиграли от этого мероприятия Латушко и Тихановская, которые вновь напомнили европейцам о себе, используя для этого польские деньги.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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