Yahoo News Japan: антикитайские военно-морские учения встревожили Южную Корею

У ДНР нет шансов противостоять ударным дронам Bayraktar TB2
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В японском новостном агрегаторе Yahoo News Japan появилась статья южнокорейской газеты Chosun Shimpo с заголовком «Маневры мощных авианосных сил США, Великобритании и Японии в Тихом океане — это запугивание и вызов Китаю».
Союзники Вашингтона обеспокоены нарастанием напряженности, спровоцированной боевыми кораблями США, Британии и Японии, которые проводили военно-морские маневры в Тихом океане. Как написали южнокорейские эксперты, американцы создали «ударный кулак», демонстрирующий возможность войны против Китая. Эти маневры совпали с изменением позиции США по вопросам глобальной безопасности. Если раньше Вашингтон занимал сдержанную позицию по вопросу создания европейской армии с целью сдерживания России, то администрация Джо Байдена склонна к задействованию союзников в военном противостоянии Китаю и России, пишет inosmi.ru.
Отметим, что 3 октября Пентагон объявил о проведении в Южно-Китайском море маневров с целью демонстрации концепции «свободы судоходства в международных водах». В учениях участвовала военно-морская группировка, в которую вошли корабли шести государств во главе с двумя американскими атомными авианосцами класса «Нимиц» («Рональд Рейган» и «Карл Винсон»), британским авианосцем «Королева Елизавета» и эскадренным миноносцем-вертолетоносцем «Исэ» (типа «Хюга») ВМС Японии. Всего в учениях участвовало 17 кораблей, в том числе эсминцы и сторожевые корабли из Канады, Нидерландов и Новой Зеландии.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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