Forbes: торговый флот станет причиной поражения США в войне с РФ или КНР

Сегодня, 07:29

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Forbes: торговый флот станет причиной поражения США в войне с РФ или КНР

Сокращение торгового флота США снижает шансы на победу американцев в войне с Россией или Китаем.

Об этом заявил аналитик Forbes Лорен Томпсон, пишет ПолитРоссия.

Пандемия коронавируса, подчеркнул Томпсон, продемонстрировала уязвимость экономики США. Зависимость от поставок морем из других стран столь высока, что американцы уже задумываются о создании замещающих предприятий дома, поскольку в период пандемии в стране возник дефицит многих товаров.

В период 2000 по 2019 годы количество океанских коммерческих судов, вес которых превышает тысячу тонн, в торговом флоте США сократилось с 282 до 182 единиц. Общая грузоподъемность сократилась примерно на треть. И это ставит под удар безопасность США в случае военного конфликта, уверен эксперт.

Из-за сокращения флота, США не смогут обеспечить поддержку своих военных судов. К тому же, при масштабном конфликте на военные суда могут набирать моряков из гражданского флота, но их также не будет хватать. А гарантировать, что иностранные суда можно будет привлечь для нужд США во время конфликта, никто не может.

Поэтому, как считает Лорен Томпсон, США стоит поучиться у России и Китая, которые достаточно много уделяют внимания развитию флота, тогда как Белый дом не беспокоится из-за стремительного сокращения торгового флота.

 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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