Forbes: торговый флот станет причиной поражения США в войне с РФ или КНР

Сокращение торгового флота США снижает шансы на победу американцев в войне с Россией или Китаем.

Об этом заявил аналитик Forbes Лорен Томпсон, пишет ПолитРоссия .

Пандемия коронавируса, подчеркнул Томпсон, продемонстрировала уязвимость экономики США. Зависимость от поставок морем из других стран столь высока, что американцы уже задумываются о создании замещающих предприятий дома, поскольку в период пандемии в стране возник дефицит многих товаров.

В период 2000 по 2019 годы количество океанских коммерческих судов, вес которых превышает тысячу тонн, в торговом флоте США сократилось с 282 до 182 единиц. Общая грузоподъемность сократилась примерно на треть. И это ставит под удар безопасность США в случае военного конфликта, уверен эксперт.

Из-за сокращения флота, США не смогут обеспечить поддержку своих военных судов. К тому же, при масштабном конфликте на военные суда могут набирать моряков из гражданского флота, но их также не будет хватать. А гарантировать, что иностранные суда можно будет привлечь для нужд США во время конфликта, никто не может.

Поэтому, как считает Лорен Томпсон, США стоит поучиться у России и Китая, которые достаточно много уделяют внимания развитию флота, тогда как Белый дом не беспокоится из-за стремительного сокращения торгового флота.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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