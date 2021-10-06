РИА Новости: РФ обвиняют в попытках расколоть Великобританию

Россия хочет расколоть Великобританию, и спровоцировала преднамеренно энергетический кризис в том числе для этого. Об этом говорят британские политики, взваливая всю ответственность за непростую ситуацию в стране на президента РФ Владимира Путина, передает РИА Новости .

Из-за роста цен на энергоносители, и дефицит продуктов и товаров, британцы все больше говорят о неудачах Лондона. Вопрос об отделении Шотландии стоит как никогда остро. Но правительство страны винит в происходящем Россию, не признавая своих ошибок. По словам британских политиков, Путин желает расколоть Соединенное Королевство, и решил для этого использовать российский газ.

Как известно, в сентябре состоялся съезд Шотландской национальной партии в ходе которого обсуждался вопрос о проведении повторного референдума за независимость в 2023 году. Правительство Великобритании запретило затрагивать подобные вопросы. Но дефицит бензина и многих товаров лишь усилил сепаратистские настроения.

По словам члена палаты лордов Уильяма Хейга, отделение Шотландии станет «даром божьим» для главы российского государства, поскольку Великобритания станет более уязвимой перед Россией, чего уже не один год добивается Москва.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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