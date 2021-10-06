Daily Mail: жители Великобритании встали на сторону Путина

Британские читатели раскритиковали статью в Daily Mail, авторы которой обвиняют президента РФ Владимира Путина в газовом кризисе, который начался в Европе.

Так, в публикации говорится о том, что Путин готов нарастить объемы поставок газа в Европу, если будет запущен газопровод «Северный поток – 2», передает ИноСМИ . Как раз этот газопровод Россия намерена использовать для дополнительных поставок голубого топлива. Но сертификация газопровода не закончилась, и Брюссель, похоже, не очень торопится с этим.

Стоит отметить, что сразу после того, как Путин заявил о готовности увеличить поставки газа в Европу, цена его существенно упала. Но британские эксперты все же опасаются, что в 2022 году счета за газ британцев могут подорожать на 800 фунтов стерлингов.

Комментируя эту публикацию, читатели удивлены позиции ее авторов. В частности, они отмечают, что Лондон необдуманно отказался от разработки угольных шах и электростанций, надеясь на поставки газа через Европу. Теперь же британцам приходится платить за эти решения правительства.

Что же касается действий Москвы, то читатели указали, что Россия вправе самостоятельно решать кому и по какой цене продавать свой газ.

«Это российский газ. Они могут продавать его по рыночному курсу, а могут и не продавать. Все так топчут за капитализм, пока самих не стукнет», - пишет один из пользователей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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