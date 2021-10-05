МИД РФ раскрыл исходящие от AUKUS угрозы

Сегодня, 14:29

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МИД РФ раскрыл исходящие от AUKUS угрозы

В МИД РФ раскрыли угрозы, которые исходят от нового военного союза между Австралией, Великобританией и США -  AUKUS. Также там отметили, что созданное партнерство подрывает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Оборонный союз США, Великобритании и Австралии может привести к появлению ядерной инфраструктуры в Австралии. Об этом сообщил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков. 

Как сказал дипломат, Россия продолжает изучать последствия создания трехстороннего оборонного союза.

AUKUS создает негативный прецедент в том, что касается осуществления гарантий МАГАТЭ. Ермаков подчеркнул, что участие Австралии в этом блоке негативным образом сказывается на Договоре Раротонга о безъядерной зоне в южной части Тихого океана.

Ранее представитель Австралии на заседании первого комитета Генассамблеи ООН заявила о готовности AUKUS сотрудничать с МАГАТЭ в течение следующих 18 месяцев, пишет riafan.ru.

Военный блок AUKUS, в который вошли США, Великобритания и Австралия, был создан в период, когда отношения между западными странами и Китаем накалились до предела. Пекин заявляет, что значительная часть международных вод в Тихоокеанском регионе принадлежит КНР. Это спорные воды в районах Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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