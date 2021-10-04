Псаки рассказала об отношении Байдена к Зеленскому после появления «Досье Пандоры»

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Отношение президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена к президенту Украины Владимиру Зеленскому после публикации так называемого «досье Пандоры» не изменилось, и оно не повлияет на связи Киева и Вашингтона. С таким заявлением на недавнем брифинге для прессы выступила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
При этом она заверила, что американская администрация в диалоге с Украиной больше сосредоточится на вопросах коррупции и прозрачности финансовых отношений.
«Президент Байден предан делу повышения прозрачности, как в американской, так и в международной финансовых системах», - заверила Псаки.
«Досье Пандоры» - это отчет американской организации Международный консорциум журналистских расследований. В нем предаются огласке факты об офшорных счетах знаменитостей и сильных мира сего, почерпнутые из 11,9 миллиона документов. Фигурантом досье является также нынешний президент Украины Владимир Зеленский и люди из его близкого окружения. Их обвиняют в переводе в офшоры еще в 2012 году $40 млн, которые были получены от украинского олигарха Игоря Коломойского.
Киев попытался замять скандал, но из этого ничего не вышло. Об офшорных схемах Зеленского написали на первых полосах ведущие мировые СМИ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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