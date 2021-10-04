NetEasе: РФ отправит на дно японские «Идзумо» при угрозе Курильским островам

Сегодня, 09:19

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NetEasе: РФ отправит на дно японские «Идзумо» при угрозе Курильским островам

В случае, если Япония перейдет черту касательно Курильских островов, то Россия в ответ может уничтожить японские эскадренные миноносцы типа «Идзумо». Об этом заявили китайские военные аналитики на страницах NetEasе, передает ПолитРоссия.

По мнению авторов публикации, из-за Курил может начаться полноценный военный конфликт. Москва уже не раз объясняла свою позицию касательно этих территорий, но в Токио не оставляют надежды, что Курилы перейдут под японскую юрисдикцию.

«Токио считает Курильские острова своей собственностью и поэтому специально называет их северными территориями», — отмечают авторы NetEasе.

Япония, заявляют аналитики, стремится к тому, чтобы усилить свои вооруженные силы и активно сотрудничает в военной сфере с США. В планах Токио создать на базе одного из миноносцев типа «Идзумо» авианосец.

Создание авианосца, отмечают эксперты, могут усилить уверенность Токио в победе в противостоянии с Россией за Курилы. Но Россия готова при необходимости уничтожить такой авианосец.

Аналитики NetEasе рекомендуют Токио уделять больше внимания внутренним проблемам, а не пытаться удовлетворить свои территориальные претензии к другим государствам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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