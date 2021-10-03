Cumhuriyet: Эрдоган пытался «подкупить» Путина на саммите

Турецкие СМИ до сих пор обсуждают итоги саммита в Сочи, где встретились Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. В частности, пресса упоминает, что совместного заявления лидеров не было. Поэтому политологи представляют свои предположения. Так, издание Cumhuriyet опубликовало статью Мехмета Али Гюллера. В ней автор уличил турецкого лидера в попытке «подкупа» Путина.

Речь идет о «политической взятке» в виде предложения турецкой стороны о строительстве новых АЭС, пишет inosmi.ru . Хотя сам турецкий лидер пытался преподнести это как козырную карту. Как пишет автор статьи, этот ход без торга усилил позиции России против игроков, прежде всего Китая. Эрдоган готов к уступкам, хотя и не стремится к ним, пишет издание.

Ранее, еще до саммита, который длился 2 часа 40 минут, Путин заставил своего турецкого коллегу признать, что американцы должны покинуть Сирию. То есть, стороны нашли общие точки соприкосновения в позициях. Таким образом, Эрдоган пытался отстоять присутствие турецких войск в Сирии, считают в Анкаре.

По мнению ряда политологов, бенефициаром от встречи выступили Путин и Россия.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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