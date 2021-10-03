Cumhuriyet: Эрдоган пытался «подкупить» Путина на саммите

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Турецкие СМИ до сих пор обсуждают итоги саммита в Сочи, где встретились Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. В частности, пресса упоминает, что совместного заявления лидеров не было. Поэтому политологи представляют свои предположения. Так, издание Cumhuriyet опубликовало статью Мехмета Али Гюллера. В ней автор уличил турецкого лидера в попытке «подкупа» Путина.
Речь идет о «политической взятке» в виде предложения турецкой стороны о строительстве новых АЭС, пишет inosmi.ru. Хотя сам турецкий лидер пытался преподнести это как козырную карту. Как пишет автор статьи, этот ход без торга усилил позиции России против игроков, прежде всего Китая. Эрдоган готов к уступкам, хотя и не стремится к ним, пишет издание.
Ранее, еще до саммита, который длился 2 часа 40 минут, Путин заставил своего турецкого коллегу признать, что американцы должны покинуть Сирию. То есть, стороны нашли общие точки соприкосновения в позициях. Таким образом, Эрдоган пытался отстоять присутствие турецких войск в Сирии, считают в Анкаре.
По мнению ряда политологов, бенефициаром от встречи выступили Путин и Россия.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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