Baijiahao: маневры кораблей российского ВМФ в море Лаптевых вызвали панику в Вашингтоне

Эксперты из КНР сделали вывод о том, что маневры Военно-морского флота России в море Лаптевых впечатлили американцев и даже спровоцировали панику в США.

Отношения между двумя ядерными державами - Россией и США остаются напряженными, поэтому вызывают озабоченность у мирового сообщества.

Военные обозреватели китайского издания Baijiahao сообщили, что недавно США перебросили на авиабазу в Исландии тяжелые малозаметные стратегические бомбардировщики Northrop B-2 Spirit. Это свидетельствует о том, что США намерены завоевать воздушное превосходство в Арктике, что является неприятной новостью для России.

«Американцы хотят побороться с Россией за господство в воздушном пространстве Арктике», — отмечают китайские военные аналитики.

И вот теперь Москва дала достойный ответ на эти действия, вызвав панику у Вашингтона. Как известно, в ходе учений в море Лаптевых российские военные отработали высадку морского десанта и отразили атаку с воздуха условного противника.

В маневрах были задействованы самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». За действиями российских военных следили представители Пентагона, и едва ли им понравилось увиденное.

Россия продемонстрировала США, что может произойти с их летательными аппаратами в случае вторжения в чужое воздушное пространство в Арктике, пишет politros.com .

Американские военные эксперты предрекли США поражение в войне с Россией за регион. Они подчеркнули, что Пентагон и его союзники не располагают большим количеством баз и ледоколов. Кроме того, у них нет опыта ведения войны в экстремальных климатических условиях.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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