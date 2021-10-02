Журналист Рич нашел у Джо Байдена девять из десяти признаков болезни Альцгеймера

Уже 9 из 10 признаков деменции заметил у президента США Джо Байдена журналист Мик Рич.

Он рассказал, что сравнил действия Байдена с описанием болезни Альцгеймера в брошюре Центра контроля и профилактики заболеваемости. О своих наблюдениях журналист рассказал на страницах The American Thinker, передает ИноСМИ .

По его словам, за Байденом он не раз замечал, что он имеет проблемы с памятью. Это, утверждает журналист, один из первых симптомов деменции. В качестве доказательств журналист отмечает, что Байден часто путается в словах и читает текст по бумажке.

Также указал журналист и на то, что у Байдена начали возникать трудности в планировании и решении проблем. И ярким доказательством этого является ситуация в Афганистане.

Еще одним признаком, по словам журналиста, является то, что у Байдена бывают затруднения при выполнении простых заданий. Так, Байден однажды заблудился по дороге до самолета.

Начал Байден путаться также во времени и пространстве. У него возникают трудности с устной и письменной речью, замечены проблемы с поиском вещей и последовательностью событий, сложности с навыком рассуждения и оценкой.

Пока только один признак болезни Альцгеймера журналист не заметил в поведении Байдена. Американский лидер, по его словам, не демонстрировал трудности с распознаванием зрительных образов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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