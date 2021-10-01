«Rzeczpospolita» заявила, что Варшава не получит от России ни газа, ни угля

Сегодня, 11:39

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«Rzeczpospolita» заявила, что Варшава не получит от России ни газа, ни угля

Эксперты польского обозревателя «Rzeczpospolita» сообщили об усугублении топливного кризиса в стране из-за ограничения поставок газа и угля из России. Аналитики указали, что если бы Россия продолжала соблюдать энергетические договоренности с ЕС, европейские хранилища не опустели бы так быстро — из-за дефицита газа есть большая вероятность, что некоторые европейские страны не переживут предстоящую холодную зиму. Об этом сообщает «Informing.Ru».

Польское издание «Rzeczpospolita» определило, что в сформировавшемся топливном кризисе в ЕС виновата преимущественно Россия, а не изначально провальная стратегия европейских энергетических управленцев. Польские журналисты указали, что в сформировавшейся ситуации Польша даже готова временно прекратить стратегию перехода на «зеленые» источники энергии и снова заключить контракт с Россией на поставку газа. 

«Варшава готова пересмотреть свои договоренности с Москвой касательно приобретения газа — однако Россия не намерена предоставлять свой газ и уголь в Европу. Причиной является ориентировка Газпрома на азиатский рынок: в нем нет высоких стандартов по качеству топлива, газ дешевле туда транспортировать. Поэтому Польша не дождется от России ни газа, ни топлива», - указано в издании «Rzeczpospolita». 

Аналитики добавили, что Варшава уже обращалась к Москве с просьбой увеличить поставки газа, однако получила отказ — это говорит о том, что Россия заинтересована в снижении европейского газового ресурса, что в перспективе позволит РФ получить весомый рычаг давления на Брюссель.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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