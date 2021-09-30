Эксперт Коротченко назвал вероятный ответ РФ на продажу турецких БПЛА Bayraktar TB2 Украине

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Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко поделился своим мнением о том, как Россия может отреагировать на украинское производство турецких ударных дронов Bayraktar TB2.
«Беспилотники Bayraktar могут серьезно повлиять на расклад военных действий», — отмечает эксперт.
В качестве такого примера Коротченко привел конфликт в Нагорном Карабахе, когда турецкие дроны очень эффективно использовались против армянской армии.
По словам Коротченко Украина будет пытаться повторить карабахский сценарий в Донбассе. Необходимо учитывать тот факт, что накануне главком ВСУ заявил о снятии ограничений на применение любых видов вооружений в конфликте на юго-востоке.
«Сейчас в Донбассе проживает более полумиллиона российских граждан. В этой связи Москва не считает неприемлемой любую силовую операцию в этом регионе. Одним из решений России могла бы стать организация бесполетной зоны над ЛНР и ДНР. При возможностях российских систем ПВО и РЭБ организовать такую зону над Донбассом не составит большого труда», — заявил Коротченко.
По мнению эксперта, Москве стоит задуматься над правовыми обоснованиями такого решения. В случае организации бесполетной зоны любой воздушный объект, который попытается вторгнуться в воздушное пространство ЛДНР, будет сбит без всякого предупреждения.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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