Sohu: Россия столкнется с деликатной проблемой, если ударит по американскому авианосцу

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Китайские эксперты охарактеризовали такой тип кораблей, как авианосец, как судно с уязвимостями. Эффективность боевого применения авианосцев не раз ставилась под сомнение, однако некоторые страны продолжают тратить баснословные суммы на строительство и содержание этих кораблей. Американцы считаются ведущими специалистами в разработке авианосцев. Сейчас США располагают одиннадцатью таких боевых единиц.
Как пишет издание Sohu, Россия лучше других стран подготовилась к борьбе с авианосными кораблями. Однако, как отмечают китайские обозреватели, удар по американскому авианосцу может создать для России проблему деликатного характера.Как отмечают китайские обозреватели, Россия достигла успехов в разработке гиперзвукового вооружения. Новейшая российская ракета «Циркон» - одна из самых эффективных боевых систем, способных вести борьбу с авианосными группами ВМС США. Это оружие может наносить непоправимый ущерб авианосным группам противника.
Однако, как пишут аналитики из КНР, авианосцы представляют собой предмет национальной гордости американцев и покушение на них будет считаться объявлением войны. Конфликт с США, которые являются ядерной державой, может перерасти в противостояние глобального масштаба.
Кроме того, на борту американских авианосцев находятся ядерные реакторы, повреждение которых приведет к утечке радиоактивных веществ, что спровоцирует экологическую катастрофу.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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