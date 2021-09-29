США проиграли РФ сражение за Европу

Сегодня, 09:29

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США проиграли РФ сражение за Европу

Усиление энергетического кризиса в Европе продемонстрировало неспособность США обеспечить энергоресурсом европейский континент — это говорит об утрате Вашингтоном влияния на Брюссель. Эксперты отмечают, что несмотря на все усилия Запада в срыве проекта «Северный поток-2», европейские чиновники осознали, что именно запуск данной магистрали позволит ЕС выбраться из кризиса топливной энергетики, передает «РИА Новости».

Активная борьба США за европейский рынок потребителей газа в 2018-2019 годах обернулась провалом — экспорт газа из США в Европу долгое время оставался на уровне статистической погрешности. Но к декабрю 2019 года американская доля на европейском рынке СПГ составила 16%, что является абсолютным историческим максимумом. Однако с появлением пандемии коронавируса все поставки сжиженного газа из США в Европу прекратились и европейцы осознали, что строящаяся магистраль «Северный поток-2» может стать единственным выходом в сложившемся дефиците топлива. 

Известно, что весь Европейский союз потребляет в год в среднем 394 миллиарда кубометров голубого топлива, которые даже в допандемийные годы не смогли бы полностью обеспечить США. После резкого скачка цен на газ в Европе, Вашингтон попытался обвинить российский «Газпром» в невыполнении обязательств, и недодачу газа для европейского континента. Однако в самом Брюсселе уже осознали, что незаполненность подземных хранилищ является не виной России, а стратегической ошибкой, которая заключается в договоренностях с США.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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