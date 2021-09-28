Аналитик Рожин: Россия и Турция намерены добиться вывода американских войск из Сирии

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган на трехчасовых переговорах в Сочи, которые проходили за закрытыми дверями, могли обсуждать усилия по выводу американского контингента из Сирии.

Военный эксперт и автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин отмечает, что этот вопрос волнует лидеров обеих стран. Так, Россия воспримет уход американцев как освобождение Сирии. Турция рассматривает это как решение проблемы поддержки американцами курдского сепаратизма, пишет polit.info .

Рожин обращает внимание на то, что США открыто поддерживают курдские сепаратистские бандформирования и сирийских радикалов. Эксперт считает, что вывод вооруженного контингента Пентагона из САР ослабит группировки, которые создают проблемы как туркам, так и сирийцам. После ухода США из Сирии курдские формирования, у которых нет реальной силы, лишатся влияния в регионе. Иными словами, и Россия, и Турция заинтересованы в уходе американских военных из Сирии. Судя по всему, Москва и Анкара будут предпринимать усилия, чтобы заставить США вывести свои войска, считает Рожин.

Стоит добавить, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в ходе переговоров подписание документов не планируется. Стороны обменятся мнениями по выполнению договоренностей. Официальных заявлений после встречи пока не было.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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