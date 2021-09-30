Украине разрешили не платить долги РФ

30-09-2021, 09:29

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Украине разрешили не платить долги РФ

Британский суд постановил списать долг Украины в 3 миллиарда долларов, которые страна задолжала России за евробонды. Затянувшийся украино-российский спор по делу «Таймс Тревел» пришел к развязке — Россия рискует так и не получить от Киева 3 миллиарда долларов, передает «РИА Новости».

Известно, что кредит в 3 миллиарда долларов был предоставлен Россией для Украины в декабре 2013 года — под 5% годовых сроком до декабря 2015 года. После договора с РФ, Киев разместил украинские евробонды на Ирландской фондовой бирже, где их и выкупила Москва за счет средств Фонда национального благосостояния. Однако после событий 2014 года Киев предпочел забыть о том, что на нем висит долг в 3 миллиарда долларов и в декабре 2015 года полностью заморозил выплаты для России. 

В 2016 году компания The Law Debenture Trust Corp., которая является доверителем по выпуску украинских евробондов, в интересах РФ подал иск к Украине в Высокий суд Лондона. После многолетнего разбирательства британский суд определил, что Россия намеренно заставила Украину выпустить евробонды посредством «политического, экономического и финансового давления», поэтому Киев не обязан возвращать долг России. Несмотря на то, что Москва подала апелляцию, приложив доказательства, что никакого принуждения не было, Апелляционный суд все равно рассматривал данный прецедент в пользу Украины. 

Эксперты отмечают, что британское судейство будет и дальше затягивать вынесение окончательного вердикта, ведь принудить Киев выплатить долг, означает пойти наперекор Западу, а одобрить права России на взыскание долга является недопустимым действом в условиях тотальной антироссийской кампании.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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  • да хрен с ними с теми 3 миллиардами. Зато, Янукович не подписал ассоциацию с евросоюзом, что вызвало протест кастрюлеголовых. Они начали раскачивать ситуацию в результате чего начался развал государства. Европа шантажируя Януковича, тем что нельзя применять войска фактически довела украину до гос переворота. в результате янукович 21 февраля подписал соглашение об отводе "беркута", и назначении новых президентских выборов, досрочно в мае. но верховной владе этого показалось мало. и Она лешила януковича власти. в результате Крым уплыл в Россию.
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