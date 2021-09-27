Иран готов ударить по Азербайджану первыми

Сегодня, 09:24

0

Image 16+
Иран готов ударить по Азербайджану первыми

Иран готов к жестким действиям в отношении Азербайджана, если не прекратятся провокационные заявления в адрес исламской республики.

Тегеран может первым нанести ракетный и артиллерийский удар по Азербайджану, пишет Аvia.pro.

Иран угрожает ударить по любой точке на территории Азербайджана, если Баку и далее будет вести жесткую риторику касательно Тегерана.

Стоит отметить, что иранские власти негативно оценивают позицию Турции и Азербайджана касательно Ирана. При этом в Тегеране уверены, что за действия Баку несет ответственность Анкара. Поэтому Тегеран готов к решительным мерам в отношении Азербайджана, вплоть до нанесения удара.

«Турция, одержимая иллюзией восстановления Османской империи, играет с огнем. Между тем, Азербайджан с «прогнившей веревкой» бросается в пучину больших проблем», - заявил иранский депутат Ардашир Моттахари.

Отметим, на территории Ирана была замечена колонна военной техники протяженностью в 8 километров, которая шла в направлении Азербайджана. В составе колонны были замечены артиллерийские орудия, ракетные комплексы, РСЗО, средства ПВО и тяжелая бронетехника.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Иран готов ударить по Азербайджану первыми

Сегодня, 09:24

Литва готова разместить у себя американское ядерное оружие

Вчера, 21:59

Российский крейсер «Москва» заблокировал украинские военные корабли к западу от Крыма

27-09-2021, 15:39

Sandboxx: новый российский бомбардировщик может стать самой большой угрозой для США

25-09-2021, 21:54

MW: российский танк «Армата» втрое превосходит своих конкурентов из НАТО

25-09-2021, 14:44

Эксперт Сивков: Украина довела ВСУ до готовности занять позицию ЛДНР и России

24-09-2021, 18:29

Daily Express: новость о западном альянсе AUKUS привела Кремль в ярость

23-09-2021, 17:39

В Евросоюзе хотят иметь возможность размещать войска независимо от США и НАТО

23-09-2021, 15:54

Сатановский посмеялся над требованиями США к РФ по поставкам газа

22-09-2021, 15:49

Многоцелевые атомные субмарины Австралии смогут поставить Китай на колени

22-09-2021, 08:19

Полковник Литовкин объяснил туманную цель НАТО на учениях под Львовом

21-09-2021, 21:44

Турцию могут снова закрыть для россиян из-за ее позиции по выборам в Крыму

21-09-2021, 19:34

Неизвестная страна купила одну из самых надежных российских РЛС, способную бороться даже с F-35

21-09-2021, 13:14

NI: «Иран покажет русским, как за $25 тысяч потопить авианосец США»

21-09-2021, 12:49

Украинцы будут жить как в английском романе «1984»

21-09-2021, 12:14

Создание союза AUKUS приближает холодную войну между Китаем и США

21-09-2021, 10:59

Турецкий профессор: Поражение Армении в войне в Карабахе негативно отразилось на имидже российского оружия

19-09-2021, 17:29

National Interest: РФ и Китай близки к созданию военного союза против США

19-09-2021, 14:09

Страны НАТО установили недельный рекорд по провокациям у границ России

19-09-2021, 11:14

Политолог Александр Рар допустил выход Франции из НАТО

17-09-2021, 14:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Российский крейсер «Москва» заблокировал украинские военные корабли к западу от Крыма

Российский крейсер «Москва» заблокировал украинские военные корабли к западу от Крыма

27-09-2021, 15:39

0

Российский ракетный крейсер «Москва», являющийся флагманом Черноморского флота ВМФ РФ, пресек провокации ВМС Украины...

Подробнее
Начнут выплачивать с 27 сентября. Сбербанк обрадовал россиян долгожданными выплатами

Начнут выплачивать с 27 сентября. Сбербанк обрадовал россиян долгожданными выплатами

26-09-2021, 13:44

0

Новые денежные начисления от Сбербанка будут предоставлены россиянам уже с 27 сентября — указывается, что получить...

Подробнее
Экономист Ордов сообщил, что россияне должны приготовиться к повышению пенсионного возраста

Экономист Ордов сообщил, что россияне должны приготовиться к повышению пенсионного возраста

27-09-2021, 13:44

0

Россиян ждут непростые времена: в стране снова намечается пенсионная реформа. Как стало известно, в ближайшее время...

Подробнее
ПФР: в России миллионы пенсионеров получат пенсию за октябрь досрочно по новым графикам

ПФР: в России миллионы пенсионеров получат пенсию за октябрь досрочно по новым графикам

Вчера, 09:59

0

С октября начнут действовать некоторые изменения в начислении пенсий по старости. В Пенсионном фонде России объяснили,...

Подробнее
Франция борется за природные ресурсы Мали: африканский эксперт объяснил критику Парижем соглашения Бамако с российской ЧВК

Франция борется за природные ресурсы Мали: африканский эксперт объяснил критику Парижем соглашения Бамако с российской ЧВК

26-09-2021, 19:34

0

Руководство Франции выразило недовольство по поводу сотрудничества Мали с российской «ЧВК Вагнера». Африканский...

Подробнее
«Русский Демиург» рассказал, как Россия отвечает президенту Эрдогану за непризнание выборов в Крыму

«Русский Демиург» рассказал, как Россия отвечает президенту Эрдогану за непризнание выборов в Крыму

27-09-2021, 19:49

0

Обозреватели Телеграм-канала «Русский Демиург» сообщили о тактичном ходе Москвы, который застал турецкое правительство...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Даже после выборов в Госдуму всем пенсионерам РФ могут повторить выплату по 10 тысяч рублей

Даже после выборов в Госдуму всем пенсионерам РФ могут повторить выплату по 10 тысяч рублей

26-09-2021, 23:24

0

На портале Change.org не так давно появилась петиция, в которой российские пенсионеры просят президента Владимира...

Подробнее
В ПФР напомнили российским гражданам о возможности получить новую выплату в размере 15 383 рубля

В ПФР напомнили российским гражданам о возможности получить новую выплату в размере 15 383 рубля

26-09-2021, 15:44

0

Специалисты российского Пенсионного фонда напомнили соотечественникам о новых выплатах, причитающихся некоторым...

Подробнее
В крымском парке тигр откусил палец годовалому малышу

В крымском парке тигр откусил палец годовалому малышу

27-09-2021, 12:59

0

В парке «Тайган» под Симферополем в Крыму, где содержат тигров, львов и других животных, пострадал годовалый мальчик....

Подробнее
ПФР обрадовал россиян индексацией материнского капитала в размере 11200 рублей

ПФР обрадовал россиян индексацией материнского капитала в размере 11200 рублей

27-09-2021, 10:39

0

О дополнительных начислениях гражданам в России сообщили в Пенсионном фонде страны, пишет «ПримПресс». Ежегодно в...

Подробнее