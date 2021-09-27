Иран готов ударить по Азербайджану первыми

Иран готов к жестким действиям в отношении Азербайджана, если не прекратятся провокационные заявления в адрес исламской республики.

Тегеран может первым нанести ракетный и артиллерийский удар по Азербайджану, пишет Аvia.pro .

Иран угрожает ударить по любой точке на территории Азербайджана, если Баку и далее будет вести жесткую риторику касательно Тегерана.

Стоит отметить, что иранские власти негативно оценивают позицию Турции и Азербайджана касательно Ирана. При этом в Тегеране уверены, что за действия Баку несет ответственность Анкара. Поэтому Тегеран готов к решительным мерам в отношении Азербайджана, вплоть до нанесения удара.

«Турция, одержимая иллюзией восстановления Османской империи, играет с огнем. Между тем, Азербайджан с «прогнившей веревкой» бросается в пучину больших проблем», - заявил иранский депутат Ардашир Моттахари.

Отметим, на территории Ирана была замечена колонна военной техники протяженностью в 8 километров, которая шла в направлении Азербайджана. В составе колонны были замечены артиллерийские орудия, ракетные комплексы, РСЗО, средства ПВО и тяжелая бронетехника.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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