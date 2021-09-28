Литва готова разместить у себя американское ядерное оружие

Увидев огневую мощь армий России и Белоруссии во время их совместных учений «Запад-21», Литва собралась в сжатые сроки усовершенствовать и переоснастить и свою армию. По словам замминистра обороны Вилюса Семешка, Литва намерена закупить у Запада беспилотники, противотанковые ракеты Javelin, вертолеты Black Hawk, боевые машины пехоты, бронированные внедорожники, системы наблюдения, средства связи, морское и другое виды оружия.

Для этих целей в Вильнюс выписали для проведения консультации представителей американских оружейных гигантов Lockheed Martin, Northrop Grumman, Oshkosh, Raytheon. Об этом сообщает eadaily.com.

«Литва желает обладать таким же современным вооружением и боевой техникой, каким владеют наши ближайшие стратегические партнеры Соединенные Штаты и Германия», - заявил замминистра.

Выделяемые литовской армии деньги уходят на модернизацию уже имеющегося арсенала и на текущие нужды.

Речь о насыщении Литвы новейшим вооружением шла и на недавней встрече премьер-министра страны Ингриды Шимоните с командующим американскими сухопутными силами в Европе и Африке генералом Кристофером Каволи. Обе стороны пришли к мнению, что на фоне мощного оборонного пространства в сердце Восточной Европы один батальон американских ВС в Литве вряд ли сможет противостоять противнику на восточных границах НАТО.

По мнению экспертов, низкий уровень безопасности стал результатом системных провалов в политике НАТО на восточном направлении. В то время как системные успехи Москвы и Минска оснастили их армии самым современным высокоточным оружием, включая гиперзвуковое.

На состоявшейся в Вильнюсе международной конференции «Балтийская безопасность» в стремлении дать «ядерный ответ НАТО на провокации и эскалацию» своим восточным соседям, призвали призвали командование Альянса насытить Польшу и страны Балтии достаточным количеством новейших носителей ядерных боеприпасов, которые в регионе рассматриваются как сдерживающий фактор.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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