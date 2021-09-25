Российский крейсер «Москва» заблокировал украинские военные корабли к западу от Крыма

Бомбардировщики ВКС РФ отработали удары по украинскому флоту и кораблям НАТО
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Российский ракетный крейсер «Москва», являющийся флагманом Черноморского флота ВМФ РФ, пресек провокации ВМС Украины западнее Крыма и «заблокировал украинские военные корабли», сообщают российские интернет-ресурсы.
Провокации кораблей ВМС Украины проявлялись в виде попыток создания помех российским военным кораблям, которые вели наблюдения за маневрами ВМСУ у российских границ. Сейчас украинские военные не могут маневрировать вблизи российских границ.
Украинское издание УНН сообщило, что ракетный крейсер «Москва» был отправлен в Черное море после инцидента между двумя кораблями ВМС Украины и двумя кораблями ВМФ России в зоне учений украинского флота. Командование Черноморским флотом ВМФ РФ комментариев по поводу отправки своего ракетного крейсера в зону украинских военных учений не давало. Как пишет украинское издание, появление в этом районе российского крейсера, который продемонстрировал максимальный уровень обострения ситуации со стороны России, указывает на очень сложную обстановку, пишет avia.pro.
Примечательно, что официальных подтверждений инцидента в Черном море не поступало ни от одной из сторон.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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