MW: российский танк «Армата» втрое превосходит своих конкурентов из НАТО

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Уже вскоре танки «Армата» поступят на вооружение российской армии, и это не может не волновать западный военный блок, утверждают авторы публикации, передает ПолитРоссия. Т-14 уникален за счет своей конструкции. Он получил беспилотную башню и имеет еще ряд решений, которые не реализованы в других танках.
Обозреватели Military Watch отдельно выделили динамическую систему защиты «Малахит». Высоко оценили они и современное орудие 2А82-1М, обладающее высочайшей скорострельностью и способное использовать специализированные боеприпасы «Вакуум-1».
К тому же стоит учитывать, что Т-14 имеет очень большую дальность поражения, что является важным преимуществом перед танками, которыми оснащены армии стран НАТО. Российский танк сможет поражать цели на дистанции в 12 километров. Сейчас американский Abrams, который считается ведущим западным танком, использует противотанковые снаряды с дальностью поражения всего 4 км.
Официально сообщалось, что так Т-14 «Армата» способна пробить броню толщиной более 900 мм, что также является одной из его важных особенностей.
Учитывая такие возможности Т-14, для того, чтобы уничтожить этот танк, НАТО придется применить авиацию и беспилотники.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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