Daily Express: новость о западном альянсе AUKUS привела Кремль в ярость

Сегодня, 17:39

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Daily Express: новость о западном альянсе AUKUS привела Кремль в ярость

Российская Федерация пришла в ярость от соглашения по созданию трехстороннего военного альянса (AUKUS) между Соединенными Штатами Америки, Австралией и Великобританией. Это мнение журналистов из Британии. 

Недавно партнеры объявили о старте своего военного альянса, в рамках которого участники собираются наращивать создание атомных субмарин для ВМС Австралии. Как сообщают британские СМИ, новость об AUKUS произвела чрезвычайно бурную реакцию Российской Федерации. Инициативу по созданию военного блока между Вашингтоном, Канберрой и Лондоном в Москве сразу же стали называть новой прямой угрозой РФ и КНР, пишет издание Daily Express. 

«ПолитРоссия» предлагает своим читателям эксклюзивный пересказ этого материала. 

«Русские в ярости, поэтому они угрожают Западу», — так описывают данную ситуацию репортеры Daily Express. 

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев назвал пакт, заключенный между тремя государствами, аналогом азиатского военного блока НАТО. Как утверждает Патрушев, Вашингтон будет делать попытки втягивания в данную боевую структуру других государства. Понятно, что альянс создан с целью проведения антикитайской и антироссийской политики в регионе. Надо понимать, что это соглашение по формированию AUKUS противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия. Создав военное формирование, участники только ускорят гонку вооружений в регионе. У международных военных аналитиков имеются опасения, что в качестве ответа Запада на проект AUKUS Российская Федерация с высокой степенью вероятности может начать вывод на международный рынок вооружения своих атомных подводных лодок. Российские субмарины давно признаны одними из самых передовых в мире. Это грозное вооружение России намного превосходит аналогичную технику КНР. Предполагается, что этим оружием могут заинтересоваться такие страны, как Алжир и Вьетнам. 

«Учитывая, что на Россию и Китай оказывается давление со стороны международного сообщества, вполне возможно, что две державы могут сформировать свободную морскую коалицию, которая является зеркалом этого военного союза в рамках пакта AUKUS», — сообщают аналитики британского издания. 

Эксперты напомнили, что в последние годы Москва и Пекин на фоне серьезного давления со стороны Запада стремятся расширить свое военное сотрудничество. Стороны проводят совместные военные маневры, в том числе и в Индийском океане. В Британии опасаются, что, если Россия и Китай продолжат координировать свои военно-морские действия, это может создать серьезную угрозу для AUKUS. 

«Еще одна плохая новость для AUKUS заключается в том, что в течение следующих 12 месяцев Тихоокеанский флот России должны пополнить три новых атомных подводных лодки», — добавили эксперты Daily Express. 

Ранее «ПолитРоссия» рассказывала о страхе ВМС США перед российскими подводными лодками проекта «Борей».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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