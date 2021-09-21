Сатановский посмеялся над требованиями США к РФ по поставкам газа

«Не ваше собачье дело» - такой фразой политолог Евгений Сатановский ответил на требование представителя Госдепа США Амоса Хохштейна к России увеличить поставки газа на Европу через территорию Украины. При этом американского высокопоставленного чиновника он назвал «госдеповским шмендриком».

Сатановский в своем Телеграм-канале написал, что Штатам стоило бы перестать указывать России, когда, в каких объемах, через какую территорию и кому стоит поставлять голубое топливо. Это внутренние дела РФ, и она сама вправе решать, как ей поступить.

«Когда в очередной сто двадцать невесть какой раз очередной европейский или американский политик, или чиновник чего-то от России назойливо и занудно требует, неважно, из какого именно он ведомства, сколько ему лет и как его зовут, — это сначала удивляет, потом раздражает, а потом вызывает брезгливую жалость», — жестко высказался политолог.

Сатановский добавил, что если в США так озабочены судьбой Евросоюза, тогда пусть они сами транспортируют туда газ любыми маршрутами.

«Денег бы немеряно заработали. Чего они к нам, как банный лист, со всем этим пристают», – подытожил эксперт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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